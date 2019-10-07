Україна зустріла Бех-Романчук та інших атлетів з квітами і екс-міністром. Фоторепортаж з аеропорту «Бориспіль»

Зустріти Марину Бех-Романчук приїхали батьки і свекор Іван Вербицький

Наші спортсмени повернулися з чемпіонату світу з двома медалями

Сьогодні, 7 жовтня, близько дев’ятої вечора з Дохи повернулася легкоатлетична збірна України, котра протягом десяти днів змагалася в катарській столиці на чемпіонаті світу.

«Я дуже задоволений, - каже «Главкому» наставник команди В’ячеслав Тиртишник. – Справа навіть не у медалях, хоча два срібла – то чудово. Мене як тренера тішить інше. Десять наших спортсменів потрапили до вісімок найсильніших. Навіть з урахуванням досвідчених Олі Саладухи і Христини Юдкіної, середній вік цих спортсменів не перевищує 25 років. Це свідчить про те, що команда у нас дуже перспективна. Маємо всі підстави дивитися в олімпійський рік з оптимізмом».

Пан Тиртишник правий. Збірна України повертається додому з двома срібними нагородами, здобутими стрибункою в довжину Мариною Бех-Романчук і висотницею Ярославою Магучих. У медальній таблиці наша команда поділила 21-ше місце зі збірною Естонії. Виграли залік американці – 14 золотих, 11 срібних і 4 бронзових медалі. На другому місці Кенія – 5 золотих, 2 срібних, 4 бронзових нагороди. Третя Ямайка – 3 золота, 5 срібл, 4 бронзи. У Китаю по три медалі всіх достоїнств. Всього нагороди здобували представники 43-х із 209-ти країн учасниць.

Є й інший залік, який демонструє загальну картину розвитку виду спорту в країнах повніше. Мова про очковий рейтинг, у якому сумувалися бали за місця з першого по восьме. Україна з 44-ма очками замкнула першу десятку. Окрім двох других місць, українці посіли два четвертих, три п’ятих, два шостих і одне сьоме місце. Виграли цей залік теж американці – 310 очок. Далі йдуть Кенія, Ямайка, Китай, Ефіопія, Великобританія, Німеччина, Польща, Канада і Україна.

Шкода тільки, що приїзд атлетів не спричинив особливого ажіотажу. Зустріти спортсменів приїхало два десятки їх родичів і близьких, представниці національного олімпійського комітету Олена Пахольчик і Олена Яценко, дві знімальних бригади і двоє пишучих журналістів. Серед зустрічаючих був і екс-міністр Ігор Жданов. Представників теперішнього «окультуреного» профільного міністерства на чолі з паном Бородянським традиційно не помічено. Не до того, мабуть. А шкода, бо можна було б уважити бодай Ольгу Саладуху. Представниця «Слуги народу» виступила в Досі достойно, посівши у змаганнях з потрійного стрибка п’яте місце і стала при цьому найсильнішою серед європейських атлеток.

Звісно, найбільша увага в залі для зустрічей терміналу D аеропорту «Бориспіль» була прикута до новоспеченої віце-чемпіонки світу Марини Бех-Романчук (інша наша призерка Ярослава Магучих повернулася раніше).

«Я дуже щаслива, що змогла виграти медаль чемпіонату світу, - сказала Марина. – Але відчуваю втому і вже мрію про відпочинок. Буду підлаштовуватися під Михайла (чоловік спортсменки, срібний призер чемпіонату світу з плавання Михайло Романчук, - авт.), поїду до нього на збори, щоб якомога більше побути разом».

Розгорнуте інтерв’ю з Мариною Бех-Романчук читайте на «Главкомі» завтра.

Іван Вербицький, «Главком»