Українська атлетка Ляхова підсумувала найкращий у своїй кар’єрі сезон-2019



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Ольга Ляхова провела дуже насичений сезон Фото із соцмереж

Цьогоріч спортсменка стала дворазовою чемпіонкою європейських ігор

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова дуже задоволена сезоном 2019 року, вінцем якого був чемпіонат світу в Досі (Катар).

«Це був дуже хороший сезон. Навіть скажу з упевненістю, що це був найкращий сезон у моїй спортивній кар'єрі, - написала Ольга у себе в соцмережах. – Третє місце в Ґлазґо на чемпіонаті Європи, два золота на Європейський іграх, третє місце на етапі Діамантової ліги, потрапила в фінал Діамантової ліги і посіла там четверте місце. На чемпіонаті світу стала дев’ятою на 800 м і шостою в естафеті. А також ще було друге місце на першому матчі Європа – США. Мій найкращий результат сезону на 800 м входить у топ-3 в Європі і є дев’ятим у світовому рейтингу.

Це також був дуже насичений рік. Пробігла близько 20 разів 800 м, один раз – 1500 м, один раз – 3000 м, чотири рази – 400 м і бігла три рази в статусі пейсмейкера.

Зараз є трохи часу для відпочинку, а також відновлення. І вже дуже скоро підготовка до наступного, олімпійського сезону. Далі - краще!»