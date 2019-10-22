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    Українська атлетка Ляхова підсумувала найкращий у своїй кар’єрі сезон-2019

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    Ольга Ляхова провела дуже насичений сезон - Українська атлетка Ляхова підсумувала найкращий у своїй кар’єрі сезон-2019
    Ольга Ляхова провела дуже насичений сезон
    Фото із соцмереж

    Цьогоріч спортсменка стала дворазовою чемпіонкою європейських ігор

    Українська легкоатлетка Ольга Ляхова дуже задоволена сезоном 2019 року, вінцем якого був чемпіонат світу в Досі (Катар).

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    «Це був дуже хороший сезон. Навіть скажу з упевненістю, що це був найкращий сезон у моїй спортивній кар'єрі, - написала Ольга у себе в соцмережах. – Третє місце в Ґлазґо на чемпіонаті Європи, два золота на Європейський іграх, третє місце на етапі Діамантової ліги, потрапила в фінал Діамантової ліги і посіла там четверте місце. На чемпіонаті світу стала дев’ятою на 800 м і шостою в естафеті. А також ще було друге місце на першому матчі Європа – США. Мій найкращий результат сезону на 800 м входить у топ-3 в Європі і є дев’ятим у світовому рейтингу.

    Це також був дуже насичений рік. Пробігла близько 20 разів 800 м, один раз – 1500 м, один раз – 3000 м, чотири рази – 400 м і бігла три рази в статусі пейсмейкера.

    Зараз є трохи часу для відпочинку, а також відновлення. І вже дуже скоро підготовка до наступного, олімпійського сезону. Далі - краще!»

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