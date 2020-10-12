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    Українська атлетка з особистим рекордом сенсаційно виграла марафон у Софії

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    Вікторія Хапіліна перевершила особисте досягнення на шість секунд - Українська атлетка з особистим рекордом сенсаційно виграла марафон у Софії
    Вікторія Хапіліна перевершила особисте досягнення на шість секунд
    Світлина - World athletics (c) Getty Images

    Вікторія Хапіліна стала найсильнішою в боротьбі з африканськими бігунками

    Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна стала переможницею Wizz Air Sofia Marathon 2020, який відбувався у болгарській столиці в неділю, 11 жовтня.

    42 кілометри і 195 метрів дистанції 28-річна бігунка з Мелітополя запорізької області подолала з рекордним для себе часом – 2 години, 27 хвилин і 57 секунд.

    khappilina
    Вікторія Хапіліна

    Попередній особистий рекорд Хапіліна встановила торік у квітні під час марафону у Кракові. Тоді українка пробігла на шість секунд повільніше.

    Зараз срібну призерку Джабет Наом Вікторія випередила на 42 секунди. Третьою стала ще одна представниця Кенії Синтія Косґей – 2:32.10.

    Ще одна українка Юлія Тарасова стала у Софії восьмою. Її час – 2:55.23.

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    марафон легка атлетика рекорд Вікторія Хапіліна Джабет Наом Юлія Тарасова Синтія Косґей
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