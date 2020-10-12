Українська атлетка з особистим рекордом сенсаційно виграла марафон у Софії



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Вікторія Хапіліна перевершила особисте досягнення на шість секунд Світлина - World athletics (c) Getty Images

Вікторія Хапіліна стала найсильнішою в боротьбі з африканськими бігунками

Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна стала переможницею Wizz Air Sofia Marathon 2020, який відбувався у болгарській столиці в неділю, 11 жовтня.

42 кілометри і 195 метрів дистанції 28-річна бігунка з Мелітополя запорізької області подолала з рекордним для себе часом – 2 години, 27 хвилин і 57 секунд.

Вікторія Хапіліна

Попередній особистий рекорд Хапіліна встановила торік у квітні під час марафону у Кракові. Тоді українка пробігла на шість секунд повільніше.

Зараз срібну призерку Джабет Наом Вікторія випередила на 42 секунди. Третьою стала ще одна представниця Кенії Синтія Косґей – 2:32.10.

Ще одна українка Юлія Тарасова стала у Софії восьмою. Її час – 2:55.23.

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