Українська легкоатлетка присвятила медаль Чемпіонату Європи мамі, яку вбила Росія

Катерина Табашник виборола для Украъни бронзову медаль в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні

Мама Катерини Табашник загинула через ракетний удар Росії по Харкову

Українська легкоатлетка Катерина Табашник присвятила своїй мамі завойовану бронзову медаль в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні.

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«Звісно, хочу присвятити медаль. Я думаю, що… Думаю, мама радіє, бачить і допомагає мені. Хочу присвятити медаль їй, щоб вона була поруч», – сказала Табашник в інтерв'ю Суспільному.

Тако ж вона зазначила, що дуже сподівалася, що в України буде три медалі, бо три наші представниці змагалися у фіналі.

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«Я мала надію, що будуть усі на подіумі, а хто на якому місці – як бог дасть. Але, на жаль, тільки дві медалі. Я ж тільки на одне місце піднялася вище – це моя праця. Розумію, що треба працювати далі, ще більше.

Ми захищаємо честь нашої країни, наш прапор. Знаєте, у голові тільки флешбеки: те, що відбувається вдома, що у нас війна. І тільки це.

Сказати, що радість на 100% – не можу так сказати. Бо усе це всередині – тільки біль. І це, мабуть, єдине, що підштовхує працювати і захищати нашу країну. Наші воїни захищають на фронті, а ми - на спортивному фронті. Поки ми маємо таку змогу, ми це робимо», – сказала Табашник.

Нагадаємо, мама Катерини загинула через ракетний удар Росії по Харкову.

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Як повідомляв «Главком», Україна здобула дві медалі в стрибках у висот на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.