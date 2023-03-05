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Українська тенісистка Костюк зіграє проти росіянки у дебютному фіналі турніру WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українська тенісистка Костюк зіграє проти росіянки у дебютному фіналі турніру WTA
20-річна Костюк вп'яте потрапила до півфіналу турніру WTA і вперше змогла здобути перемогу
фото: ATX Open

Завдяки виходу до фіналу Костюк гарантувала собі новий особистий рекорд в рейтингу WTA

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до фіналу турніру WTA у Остіні (США). В 1/2 фіналу вона перемогла американку Даніель Коллінс: 6-4, 6-3.

Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який Марта змогла зробити в сьомому геймі. У другій партії українка тричі виграла подачу Коллінс і програла одну свою.

20-річна Костюк вп'яте потрапила до півфіналу турніру WTA і вперше змогла здобути перемогу.

За свій дебютний титул на рівні WTA українка зіграє проти представниці країни-терориста Варвари Грачової. Грачова вчора в 1/2 фіналу перемогла американку українського походження Кеті Волинець: 6-4, 5-7, 6-4.

Фінальний поєдинок розпочнеться сьогодні, 5 березня, о 22:00 за київським часом.

Завдяки виходу до фіналу Костюк гарантувала собі новий особистий рекорд в рейтингу WTA.

Теги: теніс Марта Костюк

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