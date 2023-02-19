Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український тенісист Манафов другий тиждень поспіль виграє титул ATP Challenger Tour

Христина Жиренко
glavcom.ua
Український тенісист Манафов другий тиждень поспіль виграє титул ATP Challenger Tour
Завдяки перемозі у Франції Манафов (ліворуч) оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР

Владислав Манафов виграв шостий парний Челленджер в кар'єрі

Українець Владислав Манафов та його партнер Іван Лютаревич виграли парний титул ATP Challenger турніру у Шербурзі (Франція).

У фіналі Манафов і Лютаревич у складному поєдинку все ж змогли здолати представників Польщі Кароля Джевєцкі та Каспера Жука: 7-6(10), 7-6(7).

Перемога в Вільнюсі принесла тенісистам по 75 рейтингових очок і €4250 призових на двох.

Завдяки перемозі у Франції українець оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР, посівши 114-ту позицію.

Загалом ж, Владислав Манафов виграв другий парний Челленджер цього року і шостий за кар'єру.

Нагадаємо, що минулого тижня Владислав Манафов та Іван Лютаревич також виграли парний титул ATP Challenger турніру у Вільнюсі.

Теги: теніс Владислав Манафов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пара виховує трьох дітей: синів Нікіфора та Алекса і доньку Анфісу
Тенісист Стаховський розлучився з дружиною-росіянкою через рішення піти на фронт
12 лютого, 10:26
Завдяки успішному виступу в Хуахіні наступного тижня Леся Цуренко повернеться в топ-100 світового рейтингу
Українська тенісистка Цуренко поступилася у вирішальному матчі турніру у Таїланді
5 лютого, 14:55
Завдяки перемозі у Литві Манафов оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР
Український тенісист Манафов виграв турнір у Литві
12 лютого, 12:59

Новини

Український тенісист Манафов другий тиждень поспіль виграє титул ATP Challenger Tour
Український тенісист Манафов другий тиждень поспіль виграє титул ATP Challenger Tour
Тренер Михайличенко назвав російського спортсмена, який підтримав його у перший день вторгнення
Тренер Михайличенко назвав російського спортсмена, який підтримав його у перший день вторгнення
«Бах представляє інтереси агресора». Кличко зробив жорстку заяву на адресу МОК
«Бах представляє інтереси агресора». Кличко зробив жорстку заяву на адресу МОК
Зниклого після землетрусу в Туреччині відомого футболіста знайдено мертвим
Зниклого після землетрусу в Туреччині відомого футболіста знайдено мертвим
Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Європарламент ухвалив резолюцію
Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Європарламент ухвалив резолюцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
17K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
14K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
7134
Starlink в Україні: з Ілоном Маском «провели розмову»
6917
Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом
5813
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту