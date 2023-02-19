Український тенісист Манафов другий тиждень поспіль виграє титул ATP Challenger Tour
Владислав Манафов виграв шостий парний Челленджер в кар'єрі
Українець Владислав Манафов та його партнер Іван Лютаревич виграли парний титул ATP Challenger турніру у Шербурзі (Франція).
У фіналі Манафов і Лютаревич у складному поєдинку все ж змогли здолати представників Польщі Кароля Джевєцкі та Каспера Жука: 7-6(10), 7-6(7).
Перемога в Вільнюсі принесла тенісистам по 75 рейтингових очок і €4250 призових на двох.
Завдяки перемозі у Франції українець оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР, посівши 114-ту позицію.
Загалом ж, Владислав Манафов виграв другий парний Челленджер цього року і шостий за кар'єру.
Нагадаємо, що минулого тижня Владислав Манафов та Іван Лютаревич також виграли парний титул ATP Challenger турніру у Вільнюсі.
Коментарі — 0