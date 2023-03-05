Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває дві медалі в стрибках у висоту

Втретє поспіль на Євро у приміщенні одразу три українки фінішували у топ-5 у жіночому секторі стрибків у висоту

Збірна України з легкої атлетики виступила у другому для себе фіналі на чемпіонаті Європи в приміщенні у Стамбулі. Одразу три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник – виступили у жіночих стрибках у висоту, дві здобули медалі.

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Україна відправилася на Євро у жіночих стрибках у висоту у максимальному складі з трьох спортсменок. І усі змогли подолати кваліфікацію: проблеми на висоті 1.87 метра виникли у Ярослави Магучіх, проте вона змогла взяти з останньої спроби планку 1.91 м. А для Катерини Табашник це був перший у кар'єрі Євро в приміщенні.

До фіналу за підсумками кваліфікації відібралися вісім стрибунок. Боротися з українками за медалі мали німкеня Крістіна Гонзель, румунка Даніела Станчу, сербка Ангеліна Топич, нідерландка Брітт Веерман, а також британка Морган Лейк.

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Фінал у жіночих стрибках у висоту розпочався з висоти 1.80 м, яку взяли шість стрибунок. Лише Морган Лейк та Ярослава Магучіх починали виступи пізніше, причому українка перенесла свою планку аж на 1.91 м.

Наступну планку 1.86 метра подолали всі стрибунки – лише Топич знадобилася для цього друга спроба. А вже на наступній планці 1.91 метра (саме вона стала вирішальною для визначення учасниць фіналу) проблеми виникли у чотирьох стрибунок, серед них і Катерина Табашник, яка її одразу не взяла. Магучіх та Левченко продовжили далі виступи, згодом до них доєдналася і Табашник, яка взяла її з другої спроби.

Участь у секторі на висоті 1.94 м продовжили шість стрибунок, три з них – українки. З першої спроби подолали планку чотири спортсменки – проблеми виникли лише у німкені Гонзель та у Юлії Левченко, яка вперше на Євро була змушена використовувати другу спробу. А згодом і третю, подолавши цю висоту - Гонзель припинила виступи.

Висоту 1.96 метра змогли взяти лише Магучіх та нідерландка Веерман. Катерина Табашник здобула «бронзу» після того, як її не взяли Ангеліна Топич та Юлія Левченко. А Левченко, яка її не подолала останньою, після невдалого стрибка підійшла до Табашник, щоб привітати.

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Тож, Україна гарантувала собі дві медалі у стрибках у висоту. Магучіх боролася з Веерман за «золото»: у першій ж спробі взяла планку 1.98 метра. Нідерландка її не подолала, тож саме українка стала чемпіонкою змагань.

Магучіх після перемоги намагалася взяти висоту 2.03 метра – найкращий результат сезону у світі, проте її не взяла. Тож, українка стала чемпіонкою Європи з результатом 1.98 метра.

Стрибки у висоту (жінки): фінал