Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває дві медалі в стрибках у висоту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває дві медалі в стрибках у висоту
Ярослави Магучіх здобуває для України золоту нагороду
фото: AP Photos

Втретє поспіль на Євро у приміщенні одразу три українки фінішували у топ-5 у жіночому секторі стрибків у висоту

Збірна України з легкої атлетики виступила у другому для себе фіналі на чемпіонаті Європи в приміщенні у Стамбулі. Одразу три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник – виступили у жіночих стрибках у висоту, дві здобули медалі.

Україна відправилася на Євро у жіночих стрибках у висоту у максимальному складі з трьох спортсменок. І усі змогли подолати кваліфікацію: проблеми на висоті 1.87 метра виникли у Ярослави Магучіх, проте вона змогла взяти з останньої спроби планку 1.91 м. А для Катерини Табашник це був перший у кар'єрі Євро в приміщенні.

До фіналу за підсумками кваліфікації відібралися вісім стрибунок. Боротися з українками за медалі мали німкеня Крістіна Гонзель, румунка Даніела Станчу, сербка Ангеліна Топич, нідерландка Брітт Веерман, а також британка Морган Лейк.

Фінал у жіночих стрибках у висоту розпочався з висоти 1.80 м, яку взяли шість стрибунок. Лише Морган Лейк та Ярослава Магучіх починали виступи пізніше, причому українка перенесла свою планку аж на 1.91 м.

Наступну планку 1.86 метра подолали всі стрибунки – лише Топич знадобилася для цього друга спроба. А вже на наступній планці 1.91 метра (саме вона стала вирішальною для визначення учасниць фіналу) проблеми виникли у чотирьох стрибунок, серед них і Катерина Табашник, яка її одразу не взяла. Магучіх та Левченко продовжили далі виступи, згодом до них доєдналася і Табашник, яка взяла її з другої спроби.

Участь у секторі на висоті 1.94 м продовжили шість стрибунок, три з них – українки. З першої спроби подолали планку чотири спортсменки – проблеми виникли лише у німкені Гонзель та у Юлії Левченко, яка вперше на Євро була змушена використовувати другу спробу. А згодом і третю, подолавши цю висоту - Гонзель припинила виступи.

Висоту 1.96 метра змогли взяти лише Магучіх та нідерландка Веерман. Катерина Табашник здобула «бронзу» після того, як її не взяли Ангеліна Топич та Юлія Левченко. А Левченко, яка її не подолала останньою, після невдалого стрибка підійшла до Табашник, щоб привітати.

Тож, Україна гарантувала собі дві медалі у стрибках у висоту. Магучіх боролася з Веерман за «золото»: у першій ж спробі взяла планку 1.98 метра. Нідерландка її не подолала, тож саме українка стала чемпіонкою змагань.

Магучіх після перемоги намагалася взяти висоту 2.03 метра – найкращий результат сезону у світі, проте її не взяла. Тож, українка стала чемпіонкою Європи з результатом 1.98 метра.

Стрибки у висоту (жінки): фінал

  1. Ярослава Магучіх (Україна) 1.98 м
  2. Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96 м
  3. Катерина Табашник (Україна) 1.94 м
  4. Ангеліна Топич (Сербія) 1.94 м
  5. Юлія Левченко (Україна) 1.94 м
Джерело
Теги: чемпіонат Європи Юлія Левченко легка атлетика Катерина Табашник Ярослава Магучих

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкращим результатом України на Чемпіонаті світу стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті
Україна вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на Чемпіонаті світу з біатлону
19 лютого, 19:25
У змаганнях спортивних пар 16-річна Віолетта Сєрова та 19-річний Іван Хобта стали бронзовими призерами
Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання
3 березня, 16:53
20-річна Костюк вп'яте потрапила до півфіналу турніру WTA і вперше змогла здобути перемогу
Українська тенісистка Костюк зіграє проти росіянки у дебютному фіналі турніру WTA
Сьогодні, 10:28

Новини

Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває дві медалі в стрибках у висоту
Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває дві медалі в стрибках у висоту
Українська тенісистка Костюк зіграє проти росіянки у дебютному фіналі турніру WTA
Українська тенісистка Костюк зіграє проти росіянки у дебютному фіналі турніру WTA
«Динамо» зазнало сенсаційної поразки у першому офіційному матчі року
«Динамо» зазнало сенсаційної поразки у першому офіційному матчі року
Джоковичу відмовлено у дозволі на в'їзд до США: причини
Джоковичу відмовлено у дозволі на в'їзд до США: причини
Міжнародна федерація гімнастики продовжила санкції для спортсменів із Росії та Білорусі
Міжнародна федерація гімнастики продовжила санкції для спортсменів із Росії та Білорусі
Встановив рекорд України. Кокошко здобув «бронзу» у штовханні ядра на чемпіонаті Європи
Встановив рекорд України. Кокошко здобув «бронзу» у штовханні ядра на чемпіонаті Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака
12K
Брянські заворушення. «Російський добровольчий корпус» зробив несподівану заяву
8865
Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова
8793
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу: реакція відомих людей
8652
Відома блогерка отримала медаль від розвідки: соцмережі обурені (фото)
7065
Кадиров, якому приписують тяжку хворобу, представив Путіну свого наступника (фото)

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Вчора, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Вчора, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту