Українська тенісистка Костюк зіграє у вирішальному матчі 60-тисячника
- Сьогодні, 12:46
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Розсилка
На турнірі в австралійському Берні Марта дісталася до фіналу
Марта Костюк буде боротися за другий професійний титул у кар'єрі.
У стартовому сеті українка програла три гейми на своїй подачі, зробивши один брейк, і дозволила суперниці повести 5:1.
Потім Костюк виграла три гейми поспіль, відігравши два сетболи, але не змогла реалізувати два геймболи та зрівняти рахунок.
Уже у другій партії Марта заволоділа ініціативою та двічі взяла подачу австралійки у третьому та п'ятому геймах, при цьому жодного разу не дала їй наблизитися до брейк-пойнтів.
На початку вирішального сету Костюк впустила п'ять брейк-пойнтів, а потім тільки з третьої спроби змогла взяти свою подачу та зрівняти рахунок.
Після цього Марта виграла чотири гейми поспіль, двічі взявши подачу Гайвс, і мала один матчбол, який реалізувати не змогла, але вже у наступному геймі на своїй подачі впевнено завершила зустріч.
Марта Костюк (Україна, JE) – Зої Гайвс (Австралія, WC) – 4:6, 6:2, 6:2
Нагадаємо, Марта в оновленому рейтингу WTA здійснила саолідний ривок, увійшовши у топ-250.
На Australian Open Костюк дійшла до третього кола, де поступилася в українському дербі Еліні Світоліній.
Джерело: btu.org.ua