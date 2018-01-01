Українська тенісистка Костюк зіграє у вирішальному матчі 60-тисячника

На турнірі в австралійському Берні Марта дісталася до фіналу

Марта Костюк буде боротися за другий професійний титул у кар'єрі. У стартовому сеті українка програла три гейми на своїй подачі, зробивши один брейк, і дозволила суперниці повести 5:1. Потім Костюк виграла три гейми поспіль, відігравши два сетболи, але не змогла реалізувати два геймболи та зрівняти рахунок. Уже у другій партії Марта заволоділа



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Марта Костюк

На турнірі в австралійському Берні Марта дісталася до фіналу

Марта Костюк буде боротися за другий професійний титул у кар'єрі.

У стартовому сеті українка програла три гейми на своїй подачі, зробивши один брейк, і дозволила суперниці повести 5:1.

Потім Костюк виграла три гейми поспіль, відігравши два сетболи, але не змогла реалізувати два геймболи та зрівняти рахунок.

Уже у другій партії Марта заволоділа ініціативою та двічі взяла подачу австралійки у третьому та п'ятому геймах, при цьому жодного разу не дала їй наблизитися до брейк-пойнтів.

На початку вирішального сету Костюк впустила п'ять брейк-пойнтів, а потім тільки з третьої спроби змогла взяти свою подачу та зрівняти рахунок.

Після цього Марта виграла чотири гейми поспіль, двічі взявши подачу Гайвс, і мала один матчбол, який реалізувати не змогла, але вже у наступному геймі на своїй подачі впевнено завершила зустріч.

Марта Костюк (Україна, JE) – Зої Гайвс (Австралія, WC) – 4:6, 6:2, 6:2

Нагадаємо, Марта в оновленому рейтингу WTA здійснила саолідний ривок, увійшовши у топ-250.

На Australian Open Костюк дійшла до третього кола, де поступилася в українському дербі Еліні Світоліній.

Джерело: btu.org.ua