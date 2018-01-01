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    Українська тенісистка Костюк зіграє у вирішальному матчі 60-тисячника

    На турнірі в австралійському Берні Марта дісталася до фіналу
    Марта Костюк буде боротися за другий професійний титул у кар'єрі. У стартовому сеті українка програла три гейми на своїй подачі, зробивши один брейк, і дозволила суперниці повести 5:1. Потім Костюк виграла три гейми поспіль, відігравши два сетболи, але не змогла реалізувати два геймболи та зрівняти рахунок. Уже у другій партії Марта заволоділа
    • Сьогодні, 12:46
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    На турнірі в австралійському Берні Марта дісталася до фіналу

    Марта Костюк буде боротися за другий професійний титул у кар'єрі.

    У стартовому сеті українка програла три гейми на своїй подачі, зробивши один брейк, і дозволила суперниці повести 5:1.

    Потім Костюк виграла три гейми поспіль, відігравши два сетболи, але не змогла реалізувати два геймболи та зрівняти рахунок.

    Уже у другій партії Марта заволоділа ініціативою та двічі взяла подачу австралійки у третьому та п'ятому геймах, при цьому жодного разу не дала їй наблизитися до брейк-пойнтів.

    На початку вирішального сету Костюк впустила п'ять брейк-пойнтів, а потім тільки з третьої спроби змогла взяти свою подачу та зрівняти рахунок.

    Після цього Марта виграла чотири гейми поспіль, двічі взявши подачу Гайвс, і мала один матчбол, який реалізувати не змогла, але вже у наступному геймі на своїй подачі впевнено завершила зустріч.

    Марта Костюк (Україна, JE) – Зої Гайвс (Австралія, WC) – 4:6, 6:2, 6:2

    Нагадаємо, Марта в оновленому рейтингу WTA здійснила саолідний ривок, увійшовши у топ-250.

    На Australian Open Костюк дійшла до третього кола, де поступилася в українському дербі Еліні Світоліній.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Австралія
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