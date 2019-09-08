Українські боксери виступлять на чемпіонаті світу в Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська команда вже в Росії Фейсбук

Змагання відбуватимуться 8-21 вересня в Єкатиринбурзі

Українські боксери візьмуть участь в чемпіонаті світу, який відбудеться в російському Єкатеринбурзі.

За словами керівника прес-служби Федерації боксу України Олександра Подаваленка, до Росії поїхали спортсмени, які цього захотіли.

Змагання в Єкатеринбурзі не будуть ліцензійними на Олімпіаду.

Від України на чемпіонаті світу виступатимуть Максим Фатич (52 кг), Михайло Дзязько (57 кг), Олександр Желєзняк (63 кг), Мгер Оганисян (69 кг), Марат Григорян (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг).