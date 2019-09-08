Як Хабіб побив Пор’є. Відео бою



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Тепер Хабіб хоче відпочити UFC

Нурмаґомедов переміг задушливим прийомом

Дагестанський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмаґомедов (28-0) вдруге успішно захистив свій титул, здобувши дострокову перемогу над американцем Дастіном Пор’є (25-6), який утримував звання «тимчасового» чемпіона, в головному поєдинку турніру UFC 242, котрий відбувся в Абу-Дабі (ОАЕ).

«Третій захист? Останніх два роки були для мене дуже напруженими. Хочу трохи розслабитися. На моїх плечах стільки тиску. Дайте мені трохи часу – може, пару днів. Мені потрібно відпочити», - сказав Нурмаґомедов після бою.