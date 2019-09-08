  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як Хабіб побив Пор’є. Відео бою

    • Розсилка
    Тепер Хабіб хоче відпочити - Як Хабіб побив Пор’є. Відео бою
    Тепер Хабіб хоче відпочити
    UFC

    Нурмаґомедов переміг задушливим прийомом

    Дагестанський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмаґомедов (28-0) вдруге успішно захистив свій титул, здобувши дострокову перемогу над американцем Дастіном Пор’є (25-6), який утримував звання «тимчасового» чемпіона, в головному поєдинку турніру UFC 242, котрий відбувся в Абу-Дабі (ОАЕ).

    Читайте також

    «Третій захист? Останніх два роки були для мене дуже напруженими. Хочу трохи розслабитися. На моїх плечах стільки тиску. Дайте мені трохи часу – може, пару днів. Мені потрібно відпочити», - сказав Нурмаґомедов після бою.

    Читайте також
    ММА Хабіб Нурмаґомедов Дастін Пор'є
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ