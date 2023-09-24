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Українські фігуристи відмовилися вітати з перемогою росіян, які виступають за Грузію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські фігуристи відмовилися вітати з перемогою росіян, які виступають за Грузію
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Пара Метелкіна та Берулава змагається за Грузію, але продовжує тренуватися у Росії

Українські фігуристи відмовилися вітати росіян, які змагаються під грузинським прапором, на церемонії нагородження.

На етапі юніорського Гран-прі у Будапешті грузинська пара Анастасія Метелкіна – Лука Берулава здобула перемогу, українці Віолетта Сєрова та Іван Хобта стали другим.

На церемонії нагородження Метелкіна та Берулава підійшли до срібних призерів, проте Сєрова та Хобта не відреагували на це.

Метелкіна виступає за Грузію з 2020 року, Берулава – з 2019-го. Пара також продовжує тренуватися у Росії.

Нагадаємо, що російський тхеквондист Георгій Танделов приєднався до російської армії, щоб брати участь у бойових діях проти України.

Теги: фігурне катання

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