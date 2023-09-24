Українські фігуристи відмовилися вітати з перемогою росіян, які виступають за Грузію
Пара Метелкіна та Берулава змагається за Грузію, але продовжує тренуватися у Росії
Українські фігуристи відмовилися вітати росіян, які змагаються під грузинським прапором, на церемонії нагородження.
На етапі юніорського Гран-прі у Будапешті грузинська пара Анастасія Метелкіна – Лука Берулава здобула перемогу, українці Віолетта Сєрова та Іван Хобта стали другим.
На вчорашній церемонії нагородження юніорського етапу Гран-прі з фігурного катання українська пара Сєрова/Хобта відмовилася привітати з перемогою дует Метелкіна/Берулава.— Base of Ukrainian sports (@Ukrsportbase) September 24, 2023
Метелкіна і Берулава виступають за Грузію, але народилися та продовжують тренуватися в Росії. pic.twitter.com/He2dcaDOdE
На церемонії нагородження Метелкіна та Берулава підійшли до срібних призерів, проте Сєрова та Хобта не відреагували на це.
Метелкіна виступає за Грузію з 2020 року, Берулава – з 2019-го. Пара також продовжує тренуватися у Росії.
Нагадаємо, що російський тхеквондист Георгій Танделов приєднався до російської армії, щоб брати участь у бойових діях проти України.
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