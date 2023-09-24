Українські фігуристи відмовилися вітати з перемогою росіян, які виступають за Грузію

Пара Метелкіна та Берулава змагається за Грузію, але продовжує тренуватися у Росії

Українські фігуристи відмовилися вітати росіян, які змагаються під грузинським прапором, на церемонії нагородження.

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На етапі юніорського Гран-прі у Будапешті грузинська пара Анастасія Метелкіна – Лука Берулава здобула перемогу, українці Віолетта Сєрова та Іван Хобта стали другим.

На вчорашній церемонії нагородження юніорського етапу Гран-прі з фігурного катання українська пара Сєрова/Хобта відмовилася привітати з перемогою дует Метелкіна/Берулава.



Метелкіна і Берулава виступають за Грузію, але народилися та продовжують тренуватися в Росії. pic.twitter.com/He2dcaDOdE Будь ласка, читайте текст після реклами September 24, 2023

На церемонії нагородження Метелкіна та Берулава підійшли до срібних призерів, проте Сєрова та Хобта не відреагували на це.

Метелкіна виступає за Грузію з 2020 року, Берулава – з 2019-го. Пара також продовжує тренуватися у Росії.

Нагадаємо, що російський тхеквондист Георгій Танделов приєднався до російської армії, щоб брати участь у бойових діях проти України.