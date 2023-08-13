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П'ятеро тхеквондистів з РФ, які підтримали війну і Путіна, увійшли до заявки Гран-прі в Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
П'ятеро тхеквондистів з РФ, які підтримали війну і Путіна, увійшли до заявки Гран-прі в Парижі
Храмцов і Ларін, які відкрито підтримали агресію РФ, тепер чомусь стали нейтральними атлетами

Етап Гран-прі в Парижі пройде з 1 по 3 вересня

Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) допустила до участі в етапі Гран-прі у Парижі відразу п'ятьох росіян, які підтримували війну проти України.

До заявки потрапили Владислав Ларін, Максим Храмцов, Магомедрасул Омаров, Тетяна Мініна та Поліна Хан.

Храмцов висловлював свою підтримку президенту Володимиру Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах.

Ларін з’явився на відео з проханням до росіян зробити пожертви для збройних сил РФ.

Омаров на своїй сторінці в Instagram розмістив власне фото на тлі портрета Путіна, а також лайкав пости про президента РФ та російських окупантів.

Тетяна Мініна та Поліна Хан лайкали в Instagram пости на підтримку російської агресії.

Також Мініна взяла участь в публічному заході з губернатором Челябінської області Олексієм Текслером, який потрапив під санкції за «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид».

Етап Гран-прі в Парижі пройде з 1 по 3 вересня.

Теги: санкції тхеквондо росія

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