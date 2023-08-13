П'ятеро тхеквондистів з РФ, які підтримали війну і Путіна, увійшли до заявки Гран-прі в Парижі
Етап Гран-прі в Парижі пройде з 1 по 3 вересня
Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) допустила до участі в етапі Гран-прі у Парижі відразу п'ятьох росіян, які підтримували війну проти України.
До заявки потрапили Владислав Ларін, Максим Храмцов, Магомедрасул Омаров, Тетяна Мініна та Поліна Хан.
Храмцов висловлював свою підтримку президенту Володимиру Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах.
Ларін з’явився на відео з проханням до росіян зробити пожертви для збройних сил РФ.
Просимо допомогти з поширенням!— Base of Ukrainian sports (@Ukrsportbase) August 12, 2023
На цьому відео олімпійський чемпіон Владислав Ларін закликає допомагати коштами військовим РФ.
Сьогодні стало відомо, що World Taekwondo допускає його до змагань, як "нейтрального" атлета. pic.twitter.com/YZG9K2vymM
Омаров на своїй сторінці в Instagram розмістив власне фото на тлі портрета Путіна, а також лайкав пости про президента РФ та російських окупантів.
Тетяна Мініна та Поліна Хан лайкали в Instagram пости на підтримку російської агресії.
Також Мініна взяла участь в публічному заході з губернатором Челябінської області Олексієм Текслером, який потрапив під санкції за «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид».
Губернатор Челябінської області Текслер, який потрапив під санкції за «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид», нагороджує тхеквондистку Мініну за «бронзу» ЧС.— Base of Ukrainian sports (@Ukrsportbase) August 12, 2023
Мініна в соцмережах теж неодноразово підтримувала агресію проти України. pic.twitter.com/xIHUcNVZgO
Етап Гран-прі в Парижі пройде з 1 по 3 вересня.
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