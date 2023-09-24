Чемпіон світу з тхеквондо вступив в армію РФ, щоб воювати проти України

Георгій Танделов (праворуч) є переможцем юніорських чемпіонатів світу та Європи

Інший російський тхеквондист Бовкун назвав Танделова, який долучився до лав російської армії, «воїном та братом»

Российский тхэквондист Георгий Танделов присоединился к русской армии, чтобы участвовать в боевых действиях против Украины.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Как сообщает Base of Ukrainian sports, фотографию с оружием он опубликовал в своем Instagram. Также на его форме видна буква Z, которая стала одним из символов российской агрессии против Украины.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Танделов є переможцем юніорських чемпіонатів світу та Європи.

Варто зазначити, що інший російський тхеквондист Вячеслав Бовкун поставив лайк і прокоментував фото Танделова. Він назвав його «воїном та братом».

Варто зазначити, що у травні World Taekwondo дозволив Бовкуну взяти участь у Чемпіонаті світу як «нейтральному» атлету.

Нагадаємо, Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) допустила до участі в етапі Гран-прі у Парижі відразу п'ятьох росіян, які підтримували війну проти України.