Всесвітня федерація тхеквондо допустила до змагань росіянина, який підтримує війну і Путіна

На своїй сторінці в Instagram Омаров (другий ліворуч) розмістив власне фото на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна

«Нейтральний» Омаров лайкнув пост про російських окупантів, які отримали нагороди за свої злочини на території України

Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) допустила до змагань ще одного прихильника війни – росіянина Магомедрасула Омарова. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

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Омаров минулого тижня став переможцем міжнародного турніру серії Grand Prix Сhallenge у Дакарі.

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На своїй сторінці в Instagram він розмістив власне фото на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна. Також Омаров лайкнув один пост на підтримку Путіна

Крім того, цей «нейтральний» тхеквондист лайкнув пост про російських окупантів, які отримали нагороди за свої злочини на території України.

«Ми пишаємося вами героями та захоплюємося вашими подвигами. Такі хлопці, як ви, є найкращим прикладом для наших дітей», – йшлося в дописі, який лайкнув «нейтральний» Омаров.

Нагадаємо, що двоє «нейтральних» учасників останнього Чемпіонату світу з тхеквондо В'ячеслав Бовкун та Рафаель Камалов також були помічені у підтримці агресії РФ проти України.