Українські легкоатлетки посіли перші місця на турнірі в Польщі



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Левченко - срібна призерка чемпіонату світу-2017 Світлина - PLAYPRO.media

Українські стрибунки у висоту продовжили домінування на міжнародних легкоатлетичних змаганнях

Юлія Левченко й Ірина Геращенко оформили переможний дубль у стрибках у висоту на легкоатлетичному турнірі Kamila Skolimowska Memorial, що триває у польському місті Хожув.

За нагороди у стрибку в секторі повели боротьбу троє представниць України: Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Оксана Окунєва. Двом із них вдалося стати першими.

Левченко з другої спроби підкорилася планка в 1,92 метри. Цього вистачило аби завоювати медаль найвищого ґатунку. Уродженка Бахмута спробувала взяти висоту і 1,95, але цього разу безуспішно.

Другий рядок до свого активу записала Геращенко. 25-річна киянка подолала бар’єр у вигляді 1,89 метри. Трійку замкнула Левер Спенсер (1,85 метри).

Примітно, що Окунєва також взяла планку висотою в 1,85 м, але це вона зробила з другої спроби, а не з першої, як Левер. Вона фінішувала четвертою разом із полячкою Камілою Лічвінко.

Джерело: Федерація легкої атлетики України