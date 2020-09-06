  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські легкоатлетки посіли перші місця на турнірі в Польщі

    • Розсилка
    Левченко - срібна призерка чемпіонату світу-2017 - Українські легкоатлетки посіли перші місця на турнірі в Польщі
    Левченко - срібна призерка чемпіонату світу-2017
    Світлина - PLAYPRO.media

    Українські стрибунки у висоту продовжили домінування на міжнародних легкоатлетичних змаганнях

    Юлія Левченко й Ірина Геращенко оформили переможний дубль у стрибках у висоту на легкоатлетичному турнірі Kamila Skolimowska Memorial, що триває у польському місті Хожув.

    За нагороди у стрибку в секторі повели боротьбу троє представниць України: Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Оксана Окунєва. Двом із них вдалося стати першими.

    Левченко з другої спроби підкорилася планка в 1,92 метри. Цього вистачило аби завоювати медаль найвищого ґатунку. Уродженка Бахмута спробувала взяти висоту і 1,95, але цього разу безуспішно.

    Другий рядок до свого активу записала Геращенко. 25-річна киянка подолала бар’єр у вигляді 1,89 метри. Трійку замкнула Левер Спенсер (1,85 метри).

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Українські легкоатлетки посіли перші місця на турнірі в Польщі
    Українські легкоатлетки посіли перші місця на турнірі в Польщі

    Примітно, що Окунєва також взяла планку висотою в 1,85 м, але це вона зробила з другої спроби, а не з першої, як Левер. Вона фінішувала четвертою разом із полячкою Камілою Лічвінко.

    Читайте також: Українська атлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою змагань у вуличному форматі в Австрії.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Юлія Левченко Ірина Геращенко Оксана Окунєва стрибки у висоту легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ