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    Швед Дюплантіс переміг на Діамантовій лізі з неймовірними 6,07 м і знову штурмував рекорд Бубки

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    Арман Дюплантіс підбирається до Бубки все ближче - Швед Дюплантіс переміг на Діамантовій лізі з неймовірними 6,07 м і знову штурмував рекорд Бубки
    Арман Дюплантіс підбирається до Бубки все ближче
    Світлина - Fabrice COFFRINI AFP

    20-річний скандинав продовжує вражати

    Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс переміг на етапі легкоатлетичної серії «Діамантова ліга» в швейцарській Лозанні.

    Дюплантіс здобув перемогу з результатом 6,07 метра.

    Швед, який є світовим рекордсменом у приміщенні, намагався взяти висоту в 6,15 метра і побити встановлений у 1994 році українцем Сергієм Бубкою світовий рекорд, але після першої невдалої спроби не став продовжувати змагання.

    Друге місце посів американець Сем Кендрікс (6,02), третім став бразилець Тіаґо Браз (5,72).

    Цікаво, що це був перший в історії легкої атлетики старт, де відразу двоє спортсменів стрибнули на 6,02 м і вище.

    Нагадаємо, що Дюплантіс є рекордсменом світу в стрибках з жердиною у приміщенні. На змаганнях у Ґлазґо (Шотландія) цьогоріч у лютому Арман підкорив планку на висоті 6,18 м.

     Дивіться також: Вище Бубки, вище неба. Як швед Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)
    Діамантова ліга легка атлетика стрибки з жердиною Сергій Бубка Сем Кендрікс Арман Дюплантіс Тьяґо Браз
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