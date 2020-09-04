Рекордсмен України з добового бігу підхопив коронавірус



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Найбільше Андрія Ткачука засмучує, що він пропустить тренування і міг несвідомо інфікувати інших людей Світлина - Фейсбук Андрія Ткачука

Орієнтовно Андрій Ткачук інфікувався під час багатоденного пробігу до Дня незалежності

Легкоатлет-екстремал Андрій Ткачук із Хуста на Закарпатті, який торік побив недоторканий впродовж майже трьох десятиліть рекорд із добового бігу, підхопив коронавірус. Про це спортсмен написав на власній сторінці у «Фейсбуку».

«Мій ПЛР-тест показав позитивний результат, - розповідає Андрій. – Тож номінально зараз я хворію на Covid-19 і знаходжуся на самоізоляції. Новомодний вірус потрапив у мій організм під час ультрапробіг єдності «Сталевий гарт-2020», коли ми здолали 500 км за 10 днів. Коли, де та за яких обставин це трапилося, залишиться загадкою.

Наші організми виявляють цікаву реакцію на цей вірус і навіть найближчі родичі та близькі нам люди, з якими ми контактували після забігу, показують негативні ПЛР-тести. Тому панікувати нема потреби. Та все ж усі, хто мав контакт з нами під час забігу після міста Кременчук, раджу звернути увагу на своє самопочуття. Якщо є якісь незвичні для вас симптоми, то звернутись до свого сімейного лікаря і зробити ПЛР-тест.

На нинішньому етапі з негативного є лише пропуск декількох стартів та усвідомлення того, що міг стати причиною інфікування когось іншого. Прошу вибачення, то прикра випадковість, бо і самі не знали, що з нами відбувається».

Зауважимо, що у 2014-2015 роках Андрій пішов добровольцем на фронт і був учасником російсько-української війни.