Українська атлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою змагань у вуличному форматі в Австрії



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Марина Бех-Романчук в останні роки рідко буває за межею трійки Світлина - Insstagram Марини Бех-Романчук

Марина посіла друге місце, програвши білорусці Мирончик-Івановій

Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину, українська атлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою змагань Golden Roof Challenge-2020, які відбувалися на спеціально обладнаному майданчику в центрі австрійського Інсбрука.

Марина з результатом 6,82 метра посіла друге місце, поступившись лише білорусці Настасьї Мирончик-Івановій. Білоруська атлетка у кожній з трьох перших спроб покращувала власні результати і врешті зафіксувала переможний результат на 6,94 м, що є найкращим результатом сезону в світі.

Третьою з результатом 6,52 м стала словенка Нея Філіпіч.

Зауважимо, що суттєво ускладнила виконання другої половини спроб спортсменкам злива, яка здійнялася над Інсбруком у надвечір’я і розлякала більшість глядачів.

Нагадаємо, що нещодавно Марина Бех-Романчук виграла перший у кар’єрі етап Діамантової ліги.