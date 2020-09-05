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    Українська атлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою змагань у вуличному форматі в Австрії

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    Марина Бех-Романчук в останні роки рідко буває за межею трійки - Українська атлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою змагань у вуличному форматі в Австрії
    Марина Бех-Романчук в останні роки рідко буває за межею трійки
    Світлина - Insstagram Марини Бех-Романчук

    Марина посіла друге місце, програвши білорусці Мирончик-Івановій

    Віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину, українська атлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою змагань Golden Roof Challenge-2020, які відбувалися на спеціально обладнаному майданчику в центрі австрійського Інсбрука.

    Марина з результатом 6,82 метра посіла друге місце, поступившись лише білорусці Настасьї Мирончик-Івановій. Білоруська атлетка у кожній з трьох перших спроб покращувала власні результати і врешті зафіксувала переможний результат на 6,94 м, що є найкращим результатом сезону в світі.

    Третьою з результатом 6,52 м стала словенка Нея Філіпіч.

    Зауважимо, що суттєво ускладнила виконання другої половини спроб спортсменкам злива, яка здійнялася над Інсбруком у надвечір’я і розлякала більшість глядачів.

    Нагадаємо, що нещодавно Марина Бех-Романчук виграла перший у кар’єрі етап Діамантової ліги.

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    легка атлетика Марина Бех-Романчук стрибки у довжину Настасья Мирончик-Іванова Нея Філіпіч
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