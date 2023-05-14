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Українській легкоатлетці Магучіх підкорилося унікальне досягнення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українській легкоатлетці Магучіх підкорилося унікальне досягнення
21-річна Ярослава Магучіх у Кенії виконала свій 36-й стрибок на 2+ метри
twitter.com/toisports

Ярослава стала першою стрибункою у 2023 році, кому вдалося підкорити планку на висоті 2 метри на відкритому повітрі

21-річна українська стрибунка Ярослава Магучіх відкрила свій новий літній сезон перемогою на турнірі World Athletics Continental Tour Gold у Кенії. На цих змаганнях Магучіх здобула перемогу з результатом 2.00 м – це новий рекорд турніру та найкращий результат сезону у світі.

Ярослава стала першою стрибункою у 2023 році, кому вдалося підкорити планку на висоті 2 метри на відкритому повітрі. У Найробі вона зробила це з другої спроби, після чого припинила змагання – на більшу висоту не стрибала.

Стрибок на 2 метри не лише став найкращим результатом сезону у світі, але й дозволив Ярославі увійти у престижний клуб стрибунок за кількістю стрибків на 2+ метри.

21-річна Ярослава Магучіх у Кенії виконала свій 36-й стрибок на 2+ метри – і вона увійшла у топ-10 найкращих в історії за цим показником. Магучіх знадобилося менше чотирьох років, аби дістатися до топ-10 найкращих: перший стрибок на 2+ метри вона виконала у червні 2019 року.

У списку топ-10 Ярослава – одна з двох чинних стрибунок. Крім неї продовжує кар'єру Марія Ласіцкене. Також у списку є ще одна українка – Інга Бабакова займає восьме місце з результатом у 55 стрибків.

Топ-10 найкращих стрибунок в історії за кількістю стрибків на 2+ метри

  1. Стефка Костадінова (Болгарія) – 195
  2. Бланка Влашич (Хорватія) – 166
  3. Марія Ласіцкене (Росія) – 95
  4. Кайса Бергквіст (Швеція) – 70
  5. Гайке Генкель (Німеччина) – 64
  6. Анна Чічерова (Росія) – 62
  7. Інга Бабакова (Україна) – 55
  8. Єлена Слєсаренко (Росія) – 44
  9. Аріан Фрідріх (Німеччина) – 40
  10. Ярослава Магучіх (Україна) – 36
Джерело
Теги: Ярослава Магучих легка атлетика

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