Українській легкоатлетці Магучіх підкорилося унікальне досягнення

Ярослава стала першою стрибункою у 2023 році, кому вдалося підкорити планку на висоті 2 метри на відкритому повітрі

21-річна українська стрибунка Ярослава Магучіх відкрила свій новий літній сезон перемогою на турнірі World Athletics Continental Tour Gold у Кенії. На цих змаганнях Магучіх здобула перемогу з результатом 2.00 м – це новий рекорд турніру та найкращий результат сезону у світі.

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Ярослава стала першою стрибункою у 2023 році, кому вдалося підкорити планку на висоті 2 метри на відкритому повітрі. У Найробі вона зробила це з другої спроби, після чого припинила змагання – на більшу висоту не стрибала.

Стрибок на 2 метри не лише став найкращим результатом сезону у світі, але й дозволив Ярославі увійти у престижний клуб стрибунок за кількістю стрибків на 2+ метри.

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21-річна Ярослава Магучіх у Кенії виконала свій 36-й стрибок на 2+ метри – і вона увійшла у топ-10 найкращих в історії за цим показником. Магучіх знадобилося менше чотирьох років, аби дістатися до топ-10 найкращих: перший стрибок на 2+ метри вона виконала у червні 2019 року.

У списку топ-10 Ярослава – одна з двох чинних стрибунок. Крім неї продовжує кар'єру Марія Ласіцкене. Також у списку є ще одна українка – Інга Бабакова займає восьме місце з результатом у 55 стрибків.

Топ-10 найкращих стрибунок в історії за кількістю стрибків на 2+ метри