Українська легкоатлетка Магучіх встановила новий світовий рекорд сезону (відео)

Ще дві українки посіли трете та четверте місце в змаганнях

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону у світі та виграла свій п'ятий старт у 2023 році. Про це повідомляє «Суспільне. Спорт».

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Українські стрибунки у висоту продовжили виступи у «зимовому сезоні» 2023 року на турнірі серії World Athletics Indoor Series Silver Tour у французькому місті Мека. На ці змагання від України з’явилися Ярослава Магучіх (лідерка світового сезону), Юлія Левченко та Катерина Табашник. Також претенденткою на перемогу в Меці була нідерландка Бріт Верман, яка вже в 2023 році стрибала на висоту 1.96 м.

За результатами сезону, фавориткою змагань була Магучіх, за нею йшла Верман (1.96 м), а от Табашник (1.93 м) та Левченко (1.92 м) мали схожі найкращі результати і вперше перетнулися на одному старті в 2023 році.



Для Верман, Табашник та Левченко змагання почалися з висоти 1.81 м – її вони подолали з першої спроби. На планці 1.84 м Юлія Левченко зробила дві спроби, Бріт та Катерина - одну. Також безпомилково йшла Навал Меніке, французька атлетка.

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На висоті 1.87 м уперше в сектор вийшла Ярослава – планку вдалося взяти з першої спроби.

Висоту 1.90 м Магучіх пропустила, Левченко та Верман взяли з першої спроби, а Табашник – з другої.

Планку на 1.92 м Ярослава не змогла взяти з першої спробі і пропустила, Юлія Левченко підкорила цю планку з третьої спроби, а от Табашник узагалі не змогла. Тобто висоту 1.92 м подолали Верман та Левченко, Магучіх – пропустила після одного невдалого стрибка.

Натомість Ярослава з першого стрибка взяла планку 1.94 м і повернулася на перше місце. Юлія Левченко не змогла стрибнути на 1.94 м і фінішувала третьою з повтором особистого рекорду сезону.

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Планку на 1.96 м Магучіх пропустила, а от Верман – взяла з третьої спроби, повторила свій особистий рекорд за всю кар’єру.

Переможниця визначилася на наступній висоті, 1.98 м – Ярослава Магучіх підкорила її з першої спроби, а Верман не змогла взагалі.

Уже у статусі переможниці Ярослава Магучіх замовила висоту 2.02 м – взяла її з другої спроби! Цей результат став найкращим у світі за цей сезон.

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💥 Meilleure performance mondiale de l'année pour 🇺🇦 Yaroslava Mahuchikh qui s'élève à 2,02 m au saut en hauteur à Metz ! 👏



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Після цього українка спробувала взяти 2.07 м, але безуспішно.

Отже, Ярослава Магучіх виграла свій п'ятий поспіль старт у 2023 році та встановила новий найкращий результат сезону у світі. А також оновила рекорд турніру в Меці, який тримався з 2010 року.

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