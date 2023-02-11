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Українська легкоатлетка Магучіх встановила новий світовий рекорд сезону (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українська легкоатлетка Магучіх встановила новий світовий рекорд сезону (відео)
Ярослава Магучіх
фото з відкритих джерел

Ще дві українки посіли трете та четверте місце в змаганнях

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону у світі та виграла свій п'ятий старт у 2023 році. Про це повідомляє «Суспільне. Спорт».

Українські стрибунки у висоту продовжили виступи у «зимовому сезоні» 2023 року на турнірі серії World Athletics Indoor Series Silver Tour у французькому місті Мека. На ці змагання від України з’явилися Ярослава Магучіх (лідерка світового сезону), Юлія Левченко та Катерина Табашник. Також претенденткою на перемогу в Меці була нідерландка Бріт Верман, яка вже в 2023 році стрибала на висоту 1.96 м.

За результатами сезону, фавориткою змагань була Магучіх, за нею йшла Верман (1.96 м), а от Табашник (1.93 м) та Левченко (1.92 м) мали схожі найкращі результати і вперше перетнулися на одному старті в 2023 році.
 
Для Верман, Табашник та Левченко змагання почалися з висоти 1.81 м – її вони подолали з першої спроби. На планці 1.84 м Юлія Левченко зробила дві спроби, Бріт та Катерина - одну. Також безпомилково йшла Навал Меніке, французька атлетка.

На висоті 1.87 м уперше в сектор вийшла Ярослава – планку вдалося взяти з першої спроби.

Висоту 1.90 м Магучіх пропустила, Левченко та Верман взяли з першої спроби, а Табашник – з другої.

Планку на 1.92 м Ярослава не змогла взяти з першої спробі і пропустила, Юлія Левченко підкорила цю планку з третьої спроби, а от Табашник узагалі не змогла. Тобто висоту 1.92 м подолали Верман та Левченко, Магучіх – пропустила після одного невдалого стрибка.

Натомість Ярослава з першого стрибка взяла планку 1.94 м і повернулася на перше місце. Юлія Левченко не змогла стрибнути на 1.94 м і фінішувала третьою з повтором особистого рекорду сезону. 

Планку на 1.96 м Магучіх пропустила, а от Верман – взяла з третьої спроби, повторила свій особистий рекорд за всю кар’єру.

Переможниця визначилася на наступній висоті, 1.98 м – Ярослава Магучіх підкорила її з першої спроби, а Верман не змогла взагалі.

Уже у статусі переможниці Ярослава Магучіх замовила висоту 2.02 м –  взяла її з другої спроби! Цей результат став найкращим у світі за цей сезон.

Після цього українка спробувала взяти 2.07 м, але безуспішно.

Отже, Ярослава Магучіх виграла свій п'ятий поспіль старт у 2023 році та встановила новий найкращий результат сезону у світі. А також оновила рекорд турніру в Меці, який тримався з 2010 року. 

Нагадаємо, що Польща запропонувала варіант, як допустити росіян і білорусів на Олімпіаду.

Також раніше повідомлялося, що група з 35 країн виступила проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі. Рішення було прийнято під час віртуального саміту міністрів спорту країн у п'ятницю, 10 лютого. 

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Теги: спорт рекорд Ярослава Магучих

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