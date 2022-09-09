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Ярослава Магучіх виграла «Діамантову лігу-2022»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ярослава Магучіх виграла «Діамантову лігу-2022»
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
фото з відкритих джерел

Магучіх показала свій найкращий результат на висоті 2.03 м (узяла планку з третьої спроби)

Українка Ярослава Магучіх – переможниця фіналу Діамантової ліги у Цюриху (Швейцарія) у секторі стрибків у висоту серед жінок. Про це повідомляють у Twitter Національного олімпійського комітету України.

Золото здобула лідер сезону Магучіх, яка стрибнула на 2.03 м. Наприкінці Ярослава намагалася взяти висоту 2.06 м (був би рекорд сезону), але не зуміла.

Ще одна українська стрибунка Ірина Геращенко посіла друге місце.

Як зазначають на сайті легкоатлетичної серії, Магучіх показала свій найкращий результат на висоті 2.03 м (узяла планку з третьої спроби).

Окрім того, Магучіх зробила три спроби побити свій особистий рекорд на відкритому повітрі, але підкорити висоту 2.06 м українці поки не вдалося.

Діамантова ліга – найпрестижніша легкоатлетична серія у світі, зазначив сайт Олімпійських ігор. 2022 року вона складалася з 13 етапів.

На сайті змагань ідеться, що переможець кожної серії отримує по $10 тис., а переможець фінального етапу – $30 тис.

20-річна Магучіх виграла передостанній етап Діамантової ліги у Брюсселі (Бельгія), встановивши особистий рекорд у стрибках у висоту на відкритому повітрі – 2.05 м.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики та принесла збірній України золоту медаль.

Теги: Бельгія рекорд Швейцарія спорт

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