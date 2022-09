Ярослава Магучіх виграла «Діамантову лігу-2022»

Українка Ярослава Магучіх – переможниця фіналу Діамантової ліги у Цюриху (Швейцарія) у секторі стрибків у висоту серед жінок. Про це повідомляють у Twitter Національного олімпійського комітету України.

Золото здобула лідер сезону Магучіх, яка стрибнула на 2.03 м. Наприкінці Ярослава намагалася взяти висоту 2.06 м (був би рекорд сезону), але не зуміла.

Ще одна українська стрибунка Ірина Геращенко посіла друге місце.

Як зазначають на сайті легкоатлетичної серії, Магучіх показала свій найкращий результат на висоті 2.03 м (узяла планку з третьої спроби).

Окрім того, Магучіх зробила три спроби побити свій особистий рекорд на відкритому повітрі, але підкорити висоту 2.06 м українці поки не вдалося.

DIAMOND LEAGUE CHAMPION 💎



World indoor champion Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears 2.03m and claims the Diamond Trophy in the high jump!#ZurichDL pic.twitter.com/D5yLNZfEyu