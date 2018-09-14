Українські п’ятиборці здобули дві бронзи на чемпіонаті світу
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Розсилка
Відзначився Павло Тимощенко, а також чоловіча команда
В Мехіко (Мексика) завершився чемпіонат світу з сучасного п’ятиборства 2018 року.
На цьому турнірі українські спортсмени двічі підіймалися на п’єдестал пошани.
Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Бронзову нагороду у фіналі особистої першості приніс нашій країні срібний призер Олімпійських ігор-2016 Павло Тимощенко.
А разом з колегами по збірній Юрієм Федечком і Денисом Павлюком досвідчений п'ятиборець поповнив колекцію ще однією бронзою у командному турнірі.
Українська чоловіча збірна з сучасного п’ятиборства у цьому ж складі на чемпіонаті Європи в Угорщині також здобула бронзу.
Раніше повідомлялося, що українські спортсмени стартували на чемпіонаті світу із сучасного п’ятиборства.
У жіночій естафеті українські спортсменки Батрак і Пермикіна зайняли 11-те місце, у чоловічій Кірпулянський і Балюк – сьоме, а в естафеті-мікст Кірпулянський і Батрак – 10-те.