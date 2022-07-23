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    Новини

    Українські шахісти не поїдуть на дитячий чемпіонат світу через участь в ньому росіян

    Дитячий чемпіонат світу з шахів пройде з 15 по 28 вересня у Грузії - Українські шахісти не поїдуть на дитячий чемпіонат світу через участь в ньому росіян
    Дитячий чемпіонат світу з шахів пройде з 15 по 28 вересня у Грузії
    фото: УНІАН

    Федерація шахів України вважає аморальним сідати за стіл з російськими шахістами

    Федерація шахів України виступила з офіційною заявою щодо відмови делегувати учасників на чемпіонат світу серед дітей, який пройде в Батумі, Грузія.

    «Кожен день неспровокованої агресії Росії проти України приносить смерть українським дітям.

    ФШУ вважає ганебною політику ФІДЕ та її президента Дворковича, які, всупереч рекомендаціям МОК, знаходять шпарини, щоб дозволити участь в офіційних змаганнях спортсменів з РФ та Білорусі.

    В таких умовах вважаємо аморальним сідати за стіл з російськими шахістами.

    В знак протесту ФШУ відмовляється делегувати учасників на дитячий чемпіонат світу і закликає інші федерації вчинити так само», – сказано в заяві ФШУ.

    Турнір пройде з 15 по 28 вересня.

    Теги: росія окупанти чемпіонат світу війна шахи Україна окупація #stoprussia
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    Українські шахісти не поїдуть на дитячий чемпіонат світу через участь в ньому росіян