Українські шахісти не поїдуть на дитячий чемпіонат світу через участь в ньому росіян
Федерація шахів України вважає аморальним сідати за стіл з російськими шахістами
Федерація шахів України виступила з офіційною заявою щодо відмови делегувати учасників на чемпіонат світу серед дітей, який пройде в Батумі, Грузія.
«Кожен день неспровокованої агресії Росії проти України приносить смерть українським дітям.
ФШУ вважає ганебною політику ФІДЕ та її президента Дворковича, які, всупереч рекомендаціям МОК, знаходять шпарини, щоб дозволити участь в офіційних змаганнях спортсменів з РФ та Білорусі.
В таких умовах вважаємо аморальним сідати за стіл з російськими шахістами.
В знак протесту ФШУ відмовляється делегувати учасників на дитячий чемпіонат світу і закликає інші федерації вчинити так само», – сказано в заяві ФШУ.
Турнір пройде з 15 по 28 вересня.