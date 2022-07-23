Обстріл Одеси: посол Брінк вважає, що Росія використовує їжу як зброю

Рашисти атакували Одеський торговий порт ракетами «Калібр»

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила ракетний удар російських окупантів по Одесі.

«Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності», – написала Брінк у Twitter.

Нагадаємо, 23 липня близько 11:11 в Одесі пролунали вибухи.

Нардеп Олексій Гончаренко та соцмережі повідомили, що російські війська завдали ракетний удар по порту Одеси.

Згодом Оперативне командування «Південь» повідомило, що росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

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