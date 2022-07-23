ЗСУ ліквідували штаб російського полку на Луганщині

У приміщені було понад 50 рашистів

У момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду

Збройні сили України у тимчасово окупованому Лисичанську знищили штаб російського полку і ліквідували понад 50 рашистів. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий «інфаркт» у півсотні орків», – зазначив Гайдай.

За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. Таким чином вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу РФ.

Також раніше Гайдай повідомив, що ЗСУ знищили ворожий склад із боєприпасами у Слов'яносербському району Луганщини.

Також він повідомив, що росіяни втрачають впевненість у своїй силі в нещодавно захоплених містах та селах. «Там залишилося близько 10-15% населення. Переважно, літні люди та так звані «ждуны». Але й серед них окупанти вбачають ворогів», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, минулої доби на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

Нещодавно українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.