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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували штаб російського полку на Луганщині

    У приміщені було понад 50 рашистів - ЗСУ ліквідували штаб російського полку на Луганщині
    У приміщені було понад 50 рашистів
    фото: Сергій Гайдай

    У момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду

    Збройні сили України у тимчасово окупованому Лисичанську знищили штаб російського полку і ліквідували понад 50 рашистів. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий «інфаркт» у півсотні орків», – зазначив Гайдай.

    За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. Таким чином вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу РФ.

    Також раніше Гайдай повідомив, що ЗСУ знищили ворожий склад із боєприпасами у Слов'яносербському району Луганщини.

    Також він повідомив, що росіяни втрачають впевненість у своїй силі в нещодавно захоплених містах та селах. «Там залишилося близько 10-15% населення. Переважно, літні люди та так звані «ждуны». Але й серед них окупанти вбачають ворогів», – зазначив Гайдай.

    Нагадаємо, минулої доби на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

    Нещодавно українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці.

    Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували штаб російського полку на Луганщині