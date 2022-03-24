«Це ганебні рішення». Українські шахісти просоромили міжнародні шахові організації

Українські шахісти відмовилися грати з росіянами та білорусами навіть під нейтральними прапорами

На індивідуальних турнірах гравці з росії та Білорусі зможуть виступати під прапором організації

Федерація шахів України надіслала звернення в Європейський шаховий союз про відмову українців грати з громадянами росії та Білорусі. Про це повідомили в Федерації шахів України.

«Через те, що Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) повністю знехтувала рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Європейському шаховому союзу треба буде мати справу з відмовою учасників грати з громадянами росії та Білорусі, які ховаються під прапором ФІДЕ», – наголосили українські шахісти.

«Заява наших учасників Євро-2022: «Ми, українські шахісти, відмовляємося грати з російськими та білоруськими гравцями, незалежно від того, під яким прапором вони виступають. Нам неприпустимо грати з гравцями з країн-агресорів, військові яких руйнують наші міста, вбивають мирних жителів, жінок і дітей. ФІДЕ та Європейський шаховий союз, ухваливши ганебні рішення, які дозволяють представникам країн-агресорів грати під час війни, несуть відповідальність перед усім шаховим світом», – сказано у зверненні.

ФІДЕ усунула збірні росії та Білорусі від турнірів, але на індивідуальних турнірах гравці з росії та Білорусі зможуть виступати під прапором організації.

Нагадаємо, Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що відбудеться у червні-липні в Угорщині.