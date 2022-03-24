МАГАТЕ не зробило нічого, щоб довести свою незаангажованість Росією

З МАГАТЕ мають бути відсторонені співробітники, які мають або російське громадянство, або дотичність до структур РФ

У своїй вчорашній заяві Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в особі її генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі заявило, що готове направити в Україну експертів та обладнання, щоб допомогти забезпечити безпеку її ядерних об’єктів та запобігти ризику важкої аварії. Гроссі повідомив, що він особисто готовий приїхати в Україну укласти відповідну угоду, яка передбачала б «істотну допомогу та заходи підтримки, зокрема присутність експертів МАГАТЕ на різних об’єктах в Україні, а також доставку життєво важливих засобів безпеки». Але він сказав, що після інтенсивних консультацій «позитивний результат все ще вислизає». Тобто натякаючи, що Україна гальмує консультації.

У зв’язку з цим вважаю, що будь-яка взаємодія окрім інформаційної з МАГАТЕ неможлива, допоки з МАГАТЕ не будуть відсторонені співробітники, які мають або російське громадянство, або дотичність до будь-яких російських структур, в першу чергу – ФСБ та держконцерну «Росатом».

Допуск цих персон до чутливої інформації, а тим більше на українські ядерні об’єкти в воєнних умовах – це очевидна загроза диверсії.

На сьогодні МАГАТЕ не зробило нічого, окрім висловів крайньої стурбованості, аби Україна вважала, що воно не є заангажованим російською стороною. Більш того, МАГАТЕ досі у жодній своїй заяві не назвало російську агресію проти України війною, називаючи це «ситуацією», та не артикулювало, хто ж саме спричинив цю «ситуацію».

Незважаючи на вимоги України та міжнародної спільноти не звільнено чи відсторонено заступника гендиректора МАГАТЕ Михайла Чудакова, який є представником «Росатома», структури, що пронизана та химерним чином переплетена зі структурою ФСБ.

Відтак, вважаю, що Україна має всі підстави для недопущення експертів МАГАТЕ на ядерні об’єкти, допоки всі «експерти» від Росії – і ті, хто носить погони ФСБ, і ті, хто без них, не будуть повністю відсторонені і від проєктів МАГАТЕ, і від комунікацій з його співробітниками.

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