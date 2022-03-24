Столтенберг залишиться на чолі НАТО ще на рік, – ЗМІ

Члени НАТО вирішили залишити Столтенберга на посаді генсека Альянсу ще мінімум на рік

Члени Північноатлантичного альянсу вирішили не змінювати керівника структури через російсько-українську війну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на посаді понаднормово, ще на рік. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє норвезький телеканал TV2.

Столтенберг мав піти з посади генсека Північноатлантичного альянсу в кінці вересня поточного року. Але ситуація змінилася з початком російського вторгнення в Україну, яке переросло у повномасштабну війну.

На надзвичайому саміті НАТО, який зібрали сьогодні, 24 березня, у Брюсселі через російсько-українську війну, усі члени Альянсу домовилися про те, що Столтенберг залишиться на чолі організації іще на рік.

Таким чином, Столтенберг не зможе перейти на нову, уже домовлену роботу в Національному банку Норвегії.

Зважаючи на такий перебіг подій, перед початком саміту прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запевнив журналістів – у випадку, якщо країни-члени НАТО домовляться про подібний варіант, норвезький уряд також підтримає його.

Видання Dagens Naeringslive підтвердило інформацію про пролонгацію роботи Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Більш того, ЗМІ зазначає, що це рішення не є остаточним, а Столтенберг залишиться генсеком Альянсу «щонайменше на рік», тобто розглядається і можливість подальшого продовження його контракту.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг, який мав залишити керівну посаду в Альянсі у вересні – 1 грудня поточного року очолить Національний банк Норвегії.

Додамо, що Столтенберг 1987 року закінчив саме економічний факультет Університету Осло.

Політична кар’єра нинішнього генсека НАТО також пов’язана із економічним напрямком. Крім керівництва в уряді та Лейбористській партії, Єнс Столтенберг займав посади міністра фінансів та міністра бізнесу та енергетики.

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