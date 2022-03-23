Українську фігуристку, що підтримала рашистів, виключено зі складу збірної

Шаботова до 2019 року виступала у складі збірної Росії, а потім змінила громадянство

Шаботова лайкнула пост в інстаграмі Євгена Плющенка, у якому він підтримав вторгнення Росії до України

16-річну фігуристку Анастасію Шаботову наказом Міністерства молоді та спорту України виключено зі складу національної збірної з фігурного катання, повідомляє пресслужба Федерації фігурного катання України.

Раніше Шаботова лайкнула пост в інстаграмі Євгена Плющенка, у якому він підтримав вторгнення Росії до України. У ньому фігурист захоплювався «спецоперацією в Україні» та називав її неминучою.



Шаботова до 2019 року виступала у складі збірної Росії, а потім змінила громадянство. На Олімпіаді-2022 у Пекіні вона виступила лише у короткій програмі та не змогла кваліфікуватися у довільну.

Раніше чемпіонка Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, українська фехтувальниця Ольга Харлан висловилася за усунення всіх російських спортсменів, які підтримують війну в Україні та напад на український народ.

Нагадаємо, що головний тренер ФК «Аль-Айна» (Об'єднані Арабські Емірати), легендарний український футболіст Сергій Ребров заявив, що для країни-агресорки спорт – лише інструмент політики.

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