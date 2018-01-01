Українські тренери допомагали російській біатлоністці під час гонки у Пхьончхані

Сама біатлоністка Тетяна Акімова подякувала за це

Казахські, білоруські й українські тренери допомагали російській біатлоністці Тетяні Акімової під час спринту на Олімпійських іграх у Пхьончхані. Про це спортсменка розповіла журналістам після закінчення змагань. «Тренери підганяли по всій трасі, мало не на кожному метрі дистанції. Були тренери України, Казахстану, Білорусі. Величезне їм за



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Тетяна Акімова. Фото EPA-EFE

Сама біатлоністка Тетяна Акімова подякувала за це

Казахські, білоруські й українські тренери допомагали російській біатлоністці Тетяні Акімової під час спринту на Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Про це спортсменка розповіла журналістам після закінчення змагань.

«Тренери підганяли по всій трасі, мало не на кожному метрі дистанції. Були тренери України, Казахстану, Білорусі. Величезне їм за це спасибі, вони дуже допомагали», - сказала Акімова.

«У нас тут своя біатлонна сім'я, я не відчуваю, що нас відділяють. Біатлоністки всі між собою добре спілкуються, тренери до нас добре ставляться. Жодних косих поглядів я не відчуваю», - додала вона.

Акімова у дебютній гонці на Олімпіаді посіла 20-те місце.

Нагадаємо, через дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії (ОКР) росіяни на Олімпіаді виступають в усіченому складі у статусі олімпійських атлетів з Росії.

Усього на Ігри-2018 запрошення отримали два біатлоніста та дві біатлоністки, з якими приїхали тренери Рікко Гросс та Микола Загурський.

Додамо, що спринтерську біатлонну гонку у жінок виграла Дальмаєр, Віта Семеренко - у топ-15.

Джерело: ТАСС