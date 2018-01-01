Олімпіада-2018. Спринтерську біатлонну гонку у жінок виграла Дальмаєр, Віта Семеренко - чотирнадцята

Україну в цій гонці представляли четверо спортсменок

У суботу, 10 лютого, на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані відбулася перша біатлонна гонка на спринтерській дистанції у жінок. Україну в цій гонці представляли чотири спортсменки: Віта та Валентина Семеренки, Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина. Зазначимо, що з самого початку на цю гонку була заявлена Юлія Джима, однак, з невідомих причин

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Лаура Дальмайєр. Фото: Biathlon.life

Україну в цій гонці представляли четверо спортсменок

У суботу, 10 лютого, на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані відбулася перша біатлонна гонка на спринтерській дистанції у жінок.

Україну в цій гонці представляли чотири спортсменки: Віта та Валентина Семеренки, Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина. Зазначимо, що з самого початку на цю гонку була заявлена Юлія Джима, однак, з невідомих причин вона не стартувала.

Перед стартом гонки букмекери дуже низько оцінювали шанси наших спортсменок на перемогу. Так, для прикладу, на перемогу Віти Семеренко можна було поставити з коефіцієнтом 51.00 (тобто збільшити суму ставки у 51 раз), на перемогу Валі Семеренко - 71.00, перемога Ірини Варвинець оцінювалася коефіцієнтом 101.00, а Анастасії Меркушиної - взагалі 151.00. Фаворитками гонки, за версією букмекерів, вважалися дві біатлоністки - німкеня Лаура Дальмайєр та словацька гонщиця Анастасія Кузьміна.

Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх 2014 року в Сочі спринт виграла олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 Анастасія Кузьміна зі Словаччини, срібною та бронзовою призеркою стали відповідно росіянка Ольга Вілухіна і українка Віта Семеренко. Наприкінці листопада 2017 року Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував Вілухіну, визнавши її винною у порушенні антидопінгових правил і позбавив срібної медалі, яке автоматично перейшло до українки.

Першою серед українок спринтерську гонку розпочала Анастасія Меркушина, стартувавши під 7-м номером. Далі стартували Валентина Семеренко під 26 номером і Віта Семеренко під 33-м. Останньою українкою була Ірина Варвинець – 42-й стартовий номер.

Сильний вітер перешкоджав нашим спортсменкам на вогневому рубежі. Першу «лежку» найкраще пройшла Віта Семеренко, яка відстрелялася на нуль. У Варвинець був один промах, Меркушина та Валя Семеренко припустилася двох промахів.

Найкраще по дистанції йшла Віта Семеренко, яка програвала поточним лідерам на контрольних позначках близько 20 секунд і йшла сьомою.

Другий вогневий рубіж на «стійці» виявився більш вдалим для наших спортсменок. По одному прикрому промаху допустили Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко. Однак, для Ірини Варвинець цей рубіж став провальним – 4 промахи.

Перемогу в гонці здобула німкеня Лаура Дальмаєр, для якої ця медаль стала першою на Олімпійських іграх. Срібну нагороду виборола Марте Олсбю з Норвегії, а бронза - у чешки Вероніки Віткової.

Серед українок найкращою стала Віта Семеренко (14 місце), яка допустила лише один промах на вогневих рубежах, програвши лідеру 54 секунди. Інші українки провалили гонку, фінішувавши за межами топ-40.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Біатлон

Спринтерська гонка, жінки

1. Лаура Дальмаєр (Німеччина) 19:36.4

2. Марте Олсбю (Норвегія) +24.2

3. Вероніка Віткова (Чехія) +25.8

...

14. Віта Семеренко (Україна) +54.5

46. Валя Семеренко (Україна) +2:14.7

55. Анастасія Меркушина (Україна) +2:26.1

73. Ірина Варвинець (Україна) +3:41.9