Українським фігуристам заборонили змінювати громадянство

Про це повідомили на офіційному сайті федерації.

Українська федерація фігурного катання призупинила можливість для своїх спортсменів переходити до інших федерацій. Про це повідомили на офіційному сайті федерації.

Нове розпорядження буде діяти впродовж воєнного стану в Україні.

Українські фігуристи не зможуть змінити громадянство та перейти до федерації іншої країни, поки триватимуть бойові дії. Такі листи з клопотанням організація навіть не буде розглядати.

У травні федерація заявила про неможливість проводити турніри на території України. Однак минулого тижня Міністерство молоді та спорту дозволило організовувати спортивні заходи без присутності глядачів у окремих регіонах.