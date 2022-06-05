Росія кидає всі свої резерви на Сєвєродонецьк – Гайдай

Голова Луганської ОВА зазначив, що зараз Україна контролює близько половини Сєвєродонецька

Російська армія «кидає всі свої резерви» на захоплення міста Сєвєродонецьк в Луганської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, пише CNN.

«Раніше їм вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відкинули їх... Росіяни зазнають великих втрат», – сказав Гайдай.

За його словами, російські окупанти намагаються знищити мости, «щоб ми не могли надати підкріплення нашим хлопцям, які перебувають у Сєвєродонецьку, які захищають Луганську область... Вони дійсно бояться, що успіх наших захисників буде розвиватися. І це може бути, якщо вчасно надати боєприпаси, зброю та підкріплення. Це перше, чого вони бояться».

Гайдай зазначив, що зараз Україна контролює близько половини Сєвєродонецька. За його словами, в районі складна гуманітарна ситуація.

«Наразі ми не можемо ні евакуювати людей, ні привезти гуманітарну допомогу, наприклад, у Сєвєродонецьк. Єдині місця, куди ми можемо доставити гуманітарні вантажі – харчові продукти, ліки – це Лисичанськ та Гірське. Навіть у Лисичанську нас обстрілюють, але ми продовжуємо щодня перевозити гуманітарні вантажі вантажівками. Можливо, ми навіть евакуюємо людей, але тихо, без розголосу, бо російська армія стріляє по евакуаційних автобусах», – сказав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що мирні жителі ховаються від російських обстрілів під хімзаводом «Азот» у Сєверодонецьку.

Нагадаємо, на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області.