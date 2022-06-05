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    Новини

    Ірландія підтримує заявку України на членство в Євросоюзі

    Віцепрем&rsquo;єрка під час зустрічі з владою країни закликала Ірландію підтримати відновлення України після війни - Ірландія підтримує заявку України на членство в Євросоюзі
    Віцепрем’єрка під час зустрічі з владою країни закликала Ірландію підтримати відновлення України після війни

    Ірландія скасувала візи для всіх громадян України і ухвалила рішення про надання прихистку, де люди матимуть доступ до безкоштовної освіти, медицини

    Ірландія підтримує прагнення України стати членом ЄС, а також готова бути адвокатом європейських прагнень нашої держави. Про це заявила за підсумками зустрічі з владою країни віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

    Вона зустрілася з президентом Ірландії Майклом Д. Хіггінсом, прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном, а також спікерами обох палат парламенту головою міжпарламентської групи дружби.

    «Важливо, щоб ми схвалили заявку України на отримання статусу країни-кандидата в ЄС. Вступ може зайняти достатньо довгий час, але це було б дуже важливим рішенням й вагомим сигналом для українського народу, що вони є частиною європейської родини», – сказав на спільній пресконференції прем’єр-міністр Ірландії.

    Ольга Стефанішина висловила вдячність владі країни за підтримку і надання допомоги для біженців з України.

    Так, за інформацією Офісу віцепрем’єрки, Ірландія скасувала візи для всіх громадян України і ухвалила рішення про надання прихистку, де люди матимуть доступ до безкоштовної освіти, медицини і зможуть працевлаштуватися на таких же умовах, що й громадяни країн ЄС.

    Стефанішина також закликала владу Ірландії підтримати відновлення України після війни.

    Нагадаємо, міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів і капітанів гаваней країни про заборону з 17 квітня входу судам, зареєстрованим у Росії.

    До слова, міжнародні експерти звинуватили Росію у геноциді

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    Теги: ЄС росія окупанти війна візи Ірландія Україна окупація Ольга Стефанішина #stoprussia
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    Ірландія підтримує заявку України на членство в Євросоюзі