Окупанти намагаються запустити завод Danone у Херсоні: компанія зробила заяву

Компанія Данон в Україні зробила заяву щодо свого заводу в місті Херсон

Завод зазнав значних пошкоджень внаслідок бойових дій Росії в цьому районі

Компанія Данон в Україні повідомляє, що так звана тимчасова окупаційна адміністрація в місті Херсон намагається запустити роботу заводу, що належить групі компаній Данон у світі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ще в лютому 2022 року, щоб захистити своїх українських працівників, компанія закрила завод у місті Херсон та надала підтримку в евакуації максимальній кількості своїх співробітників, які могли виїхати. Завод зазнав значних пошкоджень внаслідок бойових дій Росії в цьому районі.

«Ми втратили контроль над заводом і не віримо, що так звана тимчасова окупаційна адміністрація зможе відновити там роботу. У разі, якщо завод все-таки буде частково введений в експлуатацію, компанія Данон в Україні не зможе нести відповідальність за якість та процеси, що там забезпечуватимуться, враховуючи відсутність більшої частини працівників заводу та пошкодження самого обладнання», – заявив операційний директор Данон в Україні Іван Ханас.

Керівництво компанії в Україні зазначає, що у цій складній ситуації Данон не зможе гарантувати дотримання суворих стандартів безпечності харчових продуктів, які будуть випущені на заводі в таких умовах.

У компанії впевнені, що наразі завод є нездатним до запуску операційної діяльності.

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення військ РФ до України 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку та приєднатись до бойкоту рашистського режиму. Згодом компанія дещо зменшила асортимент продукції у Росії, але не припинила роботу на ринку країни-агресора.

Довідка «Данон» – провідна міжнародна компанія, лідер із виробництва продуктів харчування, представлена в 130 країнах світу. Місія компанії – нести здоров’я через корисні продукти харчування якомога більшій кількості людей у світі. Три напрямки бізнесу «Данон» – молочні продукти та продукти на рослинній основі, вода та спеціалізоване харчування – об’єднані єдиним принципом роботи: пропонувати інноваційні продукти високої якості, які відповідають очікуванням споживачів на кожному етапі їх життя. В Україні Група компаній «Данон» уже більш ніж 20 років є виробником і дистриб’ютором широкого асортименту продуктів харчування. Виробничі потужності компанії представлені двома заводами: «Данон Дніпро» (у м. Херсон) і «Данон Кремез» (у м. Кременчук). Продукція компанії випускається під такими торговими брендами: «Активіа», «Актімель», «Danone», «Живинка», «Простоквашино», «Простоквашино для малят», «Растішка», «Актуаль», «Даніссімо», «Alpro» та ін.

Раніше стало відомо, що французькі компанії, зокрема, «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» та «Декатлон», залишаються в Росії. Про це заявив глава Союзу французьких підприємців (Medef) Жоффруа Ру де Безьє.

Читайте також: