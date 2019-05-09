Український боксер очолив рейтинг IBF у середній вазі
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Сергій Дерев'янченко
Український репортер
Сергій Дерев’янченко став претендентом на чемпіонський пояс
Український боксер Сергій Дерев’янченко (13-1, 10 КО) очолив рейтинг IBF у середній вазі.
Після перемоги над Джеком Кулькаєм він став претендентом на чемпіонський пояс у цій категорії.
Чемпіонський титул належить Саулю Альваресу, який нещодавно переміг попереднього чемпіона Даніела Джейкобса.
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