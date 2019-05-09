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    Український боксер очолив рейтинг IBF у середній вазі

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    Сергій Дерев'янченко - Український боксер очолив рейтинг IBF у середній вазі
    Сергій Дерев'янченко
    Український репортер

    Сергій Дерев’янченко став претендентом на чемпіонський пояс

    Український боксер Сергій Дерев’янченко (13-1, 10 КО) очолив рейтинг IBF у середній вазі.

    Після перемоги над Джеком Кулькаєм він став претендентом на чемпіонський пояс у цій категорії.

    Чемпіонський титул належить Саулю Альваресу, який нещодавно переміг попереднього чемпіона Даніела Джейкобса.

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