У Збройних силах повідомили про смерть військового від коронавірусу



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В лавах ЗСУ зафіксували десяту смерть від коронавірусу

У ЗСУ виявили 37 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 19 вересня, в лавах ЗСУ зафіксували десяту смерть від коронавірусу Covid-19, військовий помер у лікарні Хмельницької області.

Про це розповіли в командуванні Медичних сил ЗСУ.

З’ясувалося, що від 16 вересня хворий перебував на лікуванні в центральній районній лікарні, але 18 вересня його стан погіршився – чоловіка підключили до апарату ШВЛ. На жаль, спроби лікарів врятувати пацієнта не закінчилися успіхом, і він помер.

Крім того, 19 вересня серед українських військових зареєстрували 37 нових випадків Covid-19.

Станом на 10:00 20 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, викликану коронавірусом хворіють 709 людей.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 758 осіб (днем раніше – 1268), померли 41 – (48).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

Коронавірус в Україні

Всього 175678

Хворіють 94609

Одужали 77512

Померли 3557

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).

Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.