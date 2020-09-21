Через пів року пандемії в Індії відкрився Тадж-Махал



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Індія вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом

Палац буде приймати не більше 500 відвідувачів на день

У понеділок, 21 вересня, в Індії відкрився палац Тадж-Махал після шести місяців перерви – так довго він ще ніколи не був зачинений. Про це повідомляє BBC.

Тепер палац продає тільки електронні квитки, на вході міряють температуру, а групові фото заборонені. Палац буде приймати не більше 500 відвідувачів на день, оскільки в Індії стрімко зростає кількість хворих на коронавірус.

Востаннє Тадж-Махал закривали ненадовго у 1978 році, коли затопило місто Агра, де він розташований. А до цього памʼятник закрили на кілька днів в 1971 році, під час війни між Індією і Пакистаном.

Нагадаємо, що Індія вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом.

Найбільше випадків фіксується у штатах Андхра-Прадеш, Тамілнад, Карнатака, Махараштра та Уттар-Прадеш. Крім того, значна кількість хворих на коронавірус фіксується й у столиці країни –Делі. Серед причин стрімкого розповсюдження хвороби називають послаблення карантинних обмежень та збільшення темпів тестування населення.

Нагадаємо, що у світі вже понад 30 млн інфікованих коронавірусом.