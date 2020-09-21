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    За добу у Києві виявлено 275 хворих на коронавірус

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    Загалом від початку пандемії у Києві померло 318 людей - За добу у Києві виявлено 275 хворих на коронавірус
    Загалом від початку пандемії у Києві померло 318 людей

    Від початку пандемії одужали 5868 киян

    У Києві за минулу добу, 20 вересня,  ще у 275 жителів столиці виявили Covid-19. Такі дані оприлюднені на системі моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

    Загалом від початку пандемії у Києві померло 318 людей, за минулу добу 2 осіб, одужало за минулу добу 9 людей, від початку пандемії – 5868, хворіє 13572 людини.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. Одужали за минулу добу – 672 (днем раніше – 758), померли  – 26 (41). Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.

    Нагадаємо, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.

    До відома, Білл Гейтс спрогнозував, що закінчення пандемії Covid-19 закінчиться в кращому випадку в 2022 році.

    Київ РНБО хвороби вірус коронавірус
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