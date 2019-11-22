Український футболіст поїхав на оглядини в Росію



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Колись Дмитро Литвин намагався заграти в Португалії Фото із соцмереж

Дмитро Литвин намагався заграти в Португалії, а зараз докотився до Росії

Центральний оборонець луганської «Зорі» Дмитро Литвин може продовжити кар'єру в Росії. Дмитро вирушив на перегляд у клуб «Хімки».

Хоча контракт футболіста з клубом поки не завершується, проте він, швидше за все, переїде з «Зорі» в інший клуб. Литвин з’являється на полі в складі першої команди вкрай рідко.

Дмитро розпочинав кар’єру в харківському «Металісті», згодом пограв у Португалії – клубах «Авеш», «Фафе», «Бенфіка В» та «Реал». Там провів 38 ігор і забив 2 голи у Лізі Про (аналог української першої ліги).

Гравцем «Зорі» Литвин став у січні 2018 року, підписав з клубом трирічний контракт, що закінчується 31 грудня 2020 року.

За основу на офіційному рівні (в Кубку і Прем’єр-лізі) у складі «Зорі» провів 15 матчів, коли команду тренував Юрій Вернидуб. При нинішньому тренері Вікторі Скрипнику Литвин жодного разу на поле не виходив.

Трансферна вартість Дмитра Литвина на сьогодні – 300 000 євро.