  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як Лобановський. Уругвайський футболіст київського «Динамо» забив прямим ударом з кутового (відео)

    • Розсилка
    Карлоса Де Пену партнери сьогодні вітали чотири рази - Як Лобановський. Уругвайський футболіст київського «Динамо» забив прямим ударом з кутового (відео)
    Карлоса Де Пену партнери сьогодні вітали чотири рази
    ФК «Динамо»

    Такі голи – велика рідкість

    Команда київського «Динамо» заповнила утворену через вікно на матчі збірних паузу контрольним поєдинком проти земляків з «Оболоні». На клубному стадіоні імені Валерія Лобановського кияни розгромили команду першої ліги 5:0.

    Покером і результативною передачею на Франа Соля відзначився Карлос Де Пена. Причому третій м’яч уругваєць забив прямим ударом з кутового. Найвідомішим майстром таких голів в історії «Динамо» був якраз той, на стадіоні імені якого нинішній матч відбувався.  Валерій Лобановський виступав за киян наприкінці 50-х – початку 60-х років.

    На офіційному рівні в поточному сезоні Карлос Де Пена на усіх рівнях відіграв 16 матчів і забив чотири м’ячі.  

     Дивіться також: Завдяки покерові Де Пени «Динамо» розгромило «Оболонь» (відео) 
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Валерій Лобановський Карлос Де Пена ФК «Оболонь-Бровар» Назарій Федорівський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ