Як Лобановський. Уругвайський футболіст київського «Динамо» забив прямим ударом з кутового (відео)



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Карлоса Де Пену партнери сьогодні вітали чотири рази ФК «Динамо»

Такі голи – велика рідкість

Команда київського «Динамо» заповнила утворену через вікно на матчі збірних паузу контрольним поєдинком проти земляків з «Оболоні». На клубному стадіоні імені Валерія Лобановського кияни розгромили команду першої ліги 5:0.

Покером і результативною передачею на Франа Соля відзначився Карлос Де Пена. Причому третій м’яч уругваєць забив прямим ударом з кутового. Найвідомішим майстром таких голів в історії «Динамо» був якраз той, на стадіоні імені якого нинішній матч відбувався. Валерій Лобановський виступав за киян наприкінці 50-х – початку 60-х років.

На офіційному рівні в поточному сезоні Карлос Де Пена на усіх рівнях відіграв 16 матчів і забив чотири м’ячі.