Український захисник відновився після травми та готовий допомогти «Шахтарю» у матчі з «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Кривцов. Фото: ФК Шахтар

Також в загальну групу донецького клубу повернувся Веллінгтон Нем

Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов відновився від травми, отриманої в матчі за Суперкубок України проти «Динамо» (0:1).

Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

Футболіст займається в загальній групі і готується до матчу проти «Динамо» в 3-му турі УПЛ.

Також в загальну групу повернувся Веллінгтон Нем.

Раніше повідомлялося, що головний наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека не розраховує на бразильського півзахисника Веллінгтона Нема.

Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 3 серпня в 19.00.

Джерело: ua.tribuna.com