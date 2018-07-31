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    Український захисник відновився після травми та готовий допомогти «Шахтарю» у матчі з «Динамо»

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    Сергій Кривцов. Фото: ФК Шахтар - Український захисник відновився після травми та готовий допомогти «Шахтарю» у матчі з «Динамо»
    Сергій Кривцов. Фото: ФК Шахтар

    Також в загальну групу донецького клубу повернувся Веллінгтон Нем

    Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов відновився від травми, отриманої в матчі за Суперкубок України проти «Динамо» (0:1).

    Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

    Футболіст займається в загальній групі і готується до матчу проти «Динамо» в 3-му турі УПЛ.

    Також в загальну групу повернувся Веллінгтон Нем.

    Раніше повідомлялося, що головний наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека не розраховує на бразильського півзахисника Веллінгтона Нема.

    Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 3 серпня в 19.00.

    Джерело: ua.tribuna.com

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