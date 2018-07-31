Головний тренер «Шахтаря» не розраховує на одного зі своїх бразильських півзахисників
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Велінгтон Нем. Фото: ФК Шахтар
Гравець перейшов у «Шахтар» в 2013 році, проте не зміг стати гравцем основи
Головний наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека не розраховує на бразильського півзахисника Веллінгтона Нема.
Про це повідомляє видання ESPN Brasil.
26-річний гравець є першим кандидатом на те, щоб покинути команду найближчим часом.
Раніше повідомлялось, що Веллінгтон вже отримав пропозицію від клубу з ОАЕ.
Бразилець перейшов у «Шахтар» в 2013 році, проте не зміг стати гравцем основи.
У 2017 році Нем на правах оренди виступав за «Сан-Паулу», але пропустив майже весь сезон через важку травму.
Раніше стало відомо, що бразильський захисник «Шахтаря» Додо продовжить кар'єру в клубі «Віторія Гімараеш».
Джерело: Футбол 24