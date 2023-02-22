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Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь РФ
Раніше від ідеї виступати разом із росіянами та білорусами відмовилися 9 національних федерацій
фото: IBA Boxing

Вітчизняна федерація не згодна з рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA) дозволити змагатися білорусам і росіянам

Жіноча та чоловіча боксерські національні команди бойкотуватимуть участь у чемпіонаті світу-2023 через допуск до змагань білоруських і російських спортсменів. Про це заявив віце-президент Федерація боксу України Олег Ільченко, повідомляє «Суспільне».

Україна вирішила пропустити прийдешній планетарний форум. Вітчизняна федерація не згодна з рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA) дозволити змагатися білорусам і росіянам, та ще й під своїми прапорами.

«Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь», – заявив Ільченко.

Окрім того, функціонер анонсував можливий бойкот і Олімпійських ігор-2024, якщо там виступатимуть збірні РФ і Білорусі. Для «синьо-жовтої» тепер головним турніром 2023 року стануть Європейські ігри. У червні змагання, що матимуть статус відбору на Олімпіаду, прийме Польща.

Україна поповнила перелік країн, які не поїдуть на чемпіонат світу з боксу. Раніше від ідеї виступати разом із росіянами та білорусами відмовилися дев'ять національних федерацій – Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Польщі, США, Чехії, Швейцарії та Швеції. Водночас МОК позбавила IBA права проводити кваліфікацію до Ігор-2024.

Нагадаємо, після рішення бойкотувати Олімпіаду, якщо в ній братимуть участь росіяни та білоруси, між спортивною спільнотою України та міністром Вадимом Гутцайтом наростає конфлікт. Бойкот змагань лише демотивує спортсменів, треба шукати інше рішення.

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Теги: Білорусь росія Польща чемпіонат світу президент Європейські ігри Ольга Саладуха росіяни конфлікт бокс спорт

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