Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)
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Розсилка
Олександр Усик
Тренування відбулося в Конча-Заспі
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) провів спаринг з екс-чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії Володимиром Кличком (64-5, 53 КО).
Фотографією з тренування в Конча-Заспі український важкоатлет поділився в своєму Instagram.
21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.
Наступний бій Усик проведе проти британця Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).
Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії.