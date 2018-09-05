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    Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)

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    Олександр Усик - Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)
    Олександр Усик

    Тренування відбулося в Конча-Заспі

    Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) провів спаринг з екс-чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії Володимиром Кличком (64-5, 53 КО).

    Фотографією з тренування в Конча-Заспі український важкоатлет поділився в своєму Instagram.

    21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

    Наступний бій Усик проведе проти британця Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).

    Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії.

    Володимир Кличко бокс Олександр Усик
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