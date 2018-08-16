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    Бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії

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    Олександр Усик - Бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії
    Олександр Усик

    Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк

    Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) Олександр Красюк назвав дату і місце проведення бою українця проти британця Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).

    За словами промоутера, обидва боксери хочуть цього поєдинку.

    «Обидва боксери - і Усик, і Беллью - хочуть цього поєдинку. Після бою з Гасісєвим Усик відразу ж викликав на бій джентельмена Тоні Беллью. Британець кілька років боксує в суперважкій вазі. Для нього бій з Усиком - певний виклик, оскільки він вже давно не входив в цю вагову категорію», - зазначив він.

    «Єдине, Беллью сказав, що хоче, щоб бій з Усиком був за всі його пояси. Ми з Едді Хірном буквально на наступний же день спілкувалися з приводу організації бою. Поєдинок пройде в першій важкій вазі, в Британії. Дата? Це буде або 10 листопада, або 17 листопада», - сказав Красюк.

    Нагадаємо, до цього Усик відмовився від звання «Герой України» після перемоги над Муратом Гассієвим.

    Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим.

    За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

    Джерело: sport.ua

    бокс Олександр Усик
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