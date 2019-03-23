Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)
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Легендарний боксер готує свого співвітчизника до переходу в суперважку вагу
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик провів тренування і спаринг з легендарним екс-чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії Володимиром Кличко.
«Спасибі за досвід, чемпіон», - підписав Усик їх спільну фотографію в Інстаграмі.
Нагадаємо, Усик і Такам домовилися про бій. Це буде дебют українця в суперважкій вазі. Поєдинок пройде 18 травня в Чикаго.
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