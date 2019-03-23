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    Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)

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    Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)
    sport.informator.news

    Легендарний боксер готує свого співвітчизника до переходу в суперважку вагу

    Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик провів тренування і спаринг з легендарним екс-чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії Володимиром Кличко.

    «Спасибі за досвід, чемпіон», - підписав Усик їх спільну фотографію в Інстаграмі.


    https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/9f3dddde1650d37afe0425f56df68e0c/5D4D2E13/t51.2885-15/e35/54512373_2650031731733706_5116342997859609246_n.jpg?_nc_ht=scontent-frx5-1.cdninstagram.com

    Нагадаємо, Усик і Такам домовилися про бій. Це буде дебют українця в суперважкій вазі. Поєдинок пройде 18 травня в Чикаго.

    Читайте також: Усик показав, як готується до переходу в супертяжі (відео)
    Володимир Кличко бокс Олександр Усик
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