Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)



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Легендарний боксер готує свого співвітчизника до переходу в суперважку вагу

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик провів тренування і спаринг з легендарним екс-чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії Володимиром Кличко.

«Спасибі за досвід, чемпіон», - підписав Усик їх спільну фотографію в Інстаграмі.





Нагадаємо, Усик і Такам домовилися про бій. Це буде дебют українця в суперважкій вазі. Поєдинок пройде 18 травня в Чикаго.