Усик показав, як готується до переходу в супертяжі (відео)



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Наразі Олександр Усик працює з залізом Скрін-шот

Олександр імені суперника ще не знає, але підготовку вже веде

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик продовжує підготовку до переходу в суперважку вагу.

Відеофрагмент тренувань Усика продемонстрував YouTube-канал VideoBoxing.

Тренування Усика

За різними даними, дебютний поєдинок Олександра в супертяжах може відбутися 18 травня в рамках вечора боксу в Чикаґо.