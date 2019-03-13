Усик показав, як готується до переходу в супертяжі (відео)
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Наразі Олександр Усик працює з залізом
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Олександр імені суперника ще не знає, але підготовку вже веде
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик продовжує підготовку до переходу в суперважку вагу.
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Відеофрагмент тренувань Усика продемонстрував YouTube-канал VideoBoxing.
Тренування Усика
За різними даними, дебютний поєдинок Олександра в супертяжах може відбутися 18 травня в рамках вечора боксу в Чикаґо.