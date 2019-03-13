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    Усик показав, як готується до переходу в супертяжі (відео)

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    Наразі Олександр Усик працює з залізом - Усик показав, як готується до переходу в супертяжі (відео)
    Наразі Олександр Усик працює з залізом
    Скрін-шот

    Олександр імені суперника ще не знає, але підготовку вже веде

    Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик продовжує підготовку до переходу в суперважку вагу.

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    Відеофрагмент тренувань Усика продемонстрував YouTube-канал VideoBoxing.

    Тренування Усика

    За різними даними, дебютний поєдинок Олександра в супертяжах може відбутися 18 травня в рамках вечора боксу в Чикаґо.

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