Не Лебедєв: Усик узгодив свій наступний бій



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Українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку

Журналіст The Ring Майк Коппінджер повідомив, що абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) погодив умови поєдинку з Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО).

Бій пройде 18 травня в Чикаго. Транслюватимуть у прямому ефірі його буде стрімінгова платформа DAZN.

Таким чином, українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку.

Раніше для дебюту Усика в суперважкому дивізіоні розглядалася кандидатура росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).

В цей же день Деонтей Вайлдер зустрінеться з Домініком Бризілом в Брукліні. Бій буде показаний на телеканалі Showtime.



