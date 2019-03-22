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    Не Лебедєв: Усик узгодив свій наступний бій

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    Не Лебедєв: Усик узгодив свій наступний бій

    Українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку

    Журналіст The Ring Майк Коппінджер повідомив, що абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) погодив умови поєдинку з Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО).

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    Бій пройде 18 травня в Чикаго. Транслюватимуть у прямому ефірі його буде стрімінгова платформа DAZN.

    Таким чином, українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку.

    Раніше для дебюту Усика в суперважкому дивізіоні розглядалася кандидатура росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).

    В цей же день Деонтей Вайлдер зустрінеться з Домініком Бризілом в Брукліні. Бій буде показаний на телеканалі Showtime.

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