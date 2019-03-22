Не Лебедєв: Усик узгодив свій наступний бій
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Розсилка
Українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку
Журналіст The Ring Майк Коппінджер повідомив, що абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) погодив умови поєдинку з Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО).
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Бій пройде 18 травня в Чикаго. Транслюватимуть у прямому ефірі його буде стрімінгова платформа DAZN.
Таким чином, українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку.
Раніше для дебюту Усика в суперважкому дивізіоні розглядалася кандидатура росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).
В цей же день Деонтей Вайлдер зустрінеться з Домініком Бризілом в Брукліні. Бій буде показаний на телеканалі Showtime.
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