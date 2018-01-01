Усик: Проводити фінал в Росії - не зовсім чесно і об'єктивно, але мені без різниці, де вигравати

Для українського чемпіона не має значення, де проводити бій проти Гассієва

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик готовий боксувати проти володаря чемпіонських поясів IBF та WBA росіянина Мурата Гассієва навіть в Росії. Про це Усик заявив в програмі Спорт.Інтервью.112. Фінальний бій суперсерії, в якому зустрінуться Усик і Гассієв, має пройти в Саудівській Аравії в травні цього



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Олександр Усик. Фото: Getty Images

Для українського чемпіона не має значення, де проводити бій проти Гассієва

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик готовий боксувати проти володаря чемпіонських поясів IBF та WBA росіянина Мурата Гассієва навіть в Росії.

Про це Усик заявив в програмі Спорт.Інтервью.112.

Фінальний бій суперсерії, в якому зустрінуться Усик і Гассієв, має пройти в Саудівській Аравії в травні цього року, однак російські функціонери виступили з ініціативою перенести бій в Росію.

Назвали навіть конкретну дату - 22 липня, день боксу РФ.

І позначили готовність перебити в грошах пропозицію Саудівської Аравії.

Втім, Усик з цього приводу не переживає.

«Мені без різниці, де вигравати. Напевно, це не зовсім чесно і об'єктивно, але як Бог дасть, так і буде. Для мене не має значення, куди їхати, всюди буду кістьми лягати, але робити свою улюблену справу. Давайте поки почекаємо, нехай оголосять, де це буде відбуватися, а коли ми дізнаємося точну дату бою, тоді і будемо планувати свій тренувальний графік», - зазначив він.

«Зрозуміло, що будуть розгойдувати, однозначно будуть це робити, і від цього нікуди не втечеш, але я зміню це. Це не буде політикою, це буде боксом! Мені не потрібна політика, тому що в ній занадто багато бруду, який мене не влаштовує. Мене влаштовує спорт - бокс», - заявив Усик.

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Джерело: boxingnews.com.ua